‘Senna’: confira as primeiras imagens da série sobre o ídolo brasileiro

A Netflix divulgou nessa quinta-feira, as primeiras imagens de Senna, série da plataforma que chega esse ano ao streaming e vai retratar a história do brasileiro tri-campeão da Fórmula 1, morto em 1994 em um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália. Em uma das imagens divulgadas, Gabriel Leone, que dá vida ao piloto na trama, aparece vestindo macacão e o tradicional capacete verde e amarelo do brasileiro, enquanto uma segunda foto apresenta a McLaren de Ayrton com o número 27, usado por ele durante o campeonato de 1990.

Dirigida por Vicente Amorim, a produção, que estreia em 2024, terá seis episódios que acompanharão a trajetória do piloto nas pistas e suas relações fora dela. O ponto de partida será o início da carreira automobilística, quando Senna se mudou para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, finalizando a narrativa no trágico acidente no Grande Prêmio de San Marino, na Itália, que pôs fim à sua vida.

Além de Leone, que dará vida ao piloto, a produção também terá nomes como Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeiro. A série ainda terá no elenco diversos atores estrangeiros, entre eles a inglesa (de família brasileira) Kaya Scodelario, os franceses Matt Mella e Arnaud Viard, o americano Joe Hurst, o alemão Johannes Heinrichs, entre outros.

