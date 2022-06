O próximo projeto ambicioso dos criadores de ‘Dark’

Os fãs da série alemã Dark podem comemorar: uma nova produção dos criadores da trama rocambolesca está prestes a sair no forno. Os alemães Jantje Friese e Baran bo Odar estão de volta à Netflix com a dramática 1899, um suspense que acompanha um grupo de imigrantes que viajam da Europa até Nova York na virada do século passado. Assim como no fenômeno Dark, finalizada em 2020, as cenas do primeiro teaser divulgado pela Netflix apontam para um enredo cheio de peculiaridades que vão enlouquecer a mente dos espectadores, com a promessa de dominar a internet com teorias infinitas.

A premissa inicial da série é juntar em um navio passageiros de diferentes origens e nacionalidades, unidos por estarem todos “fugindo de algo”, conforme o teaser. Quando encontram um navio sumido há meses, o Prometheus, o rumo da viagem se alterna e um enigma assustador paira sobre eles. A primeira temporada contará com oito episódios e ainda não tem data de estreia. Confira:

Para bancar a diversidade entre os passageiros, 1899 conta com um elenco internacional e será multilíngue, com todos os atores falando em suas línguas nativas. Participam da série nomes como Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann (de Dark) e Miguel Bernardeau. A produção também irá experimentar com tecnologia: 1899 foi filmada em um estúdio virtual com a tecnologia de ponta LED-Volume, que usa mecanismos de video game para criar cenários virtuais. Isso permite que efeitos visuais complexos sejam feitos na câmera de filmagem.