O novo pedido de desculpas de Luciano Huck por erro com George Floyd

Luciano Huck pediu desculpas mais uma vez por ter feito uma pergunta insensível e considerada racista sobre George Floyd – negro morto sufocado por um policial branco nos Estados Unidos em 2020 – no game Quem Quer Ser um Milionário?, do Domingão com Huck de 4 de dezembro. A charada era responder corretamente qual foi a última frase dita por Floyd quando ele estava sendo assassinado. No programa que foi ao ar neste domingo, 11, o apresentador, que já havia se retratado pelas redes sociais, justificou novamente o erro da atração da Globo em rede nacional e tentou se redimir.

“No último domingo, por um enorme vacilo nosso aqui, uma pergunta absolutamente inadequada foi ao ar no Quem Quer Ser um Milionário?, uma pergunta que, de certa forma, banalizava a violência sofrida por George Floyd quando foi assassinado pela polícia dos Estados Unidos. Foi um erro grave nosso, eu não tive presença de espírito na hora de sacar o quanto aquela pergunta era inapropriada e não precisava estar ali, então, em meu nome e em nome da nossa equipe do Domingão eu peço desculpas. Acho que nosso letramento antirracista é uma construção constante e ininterrupta. Então, além do pedido de desculpas, fica aqui nosso aprendizado”, declarou Huck.