O mea-culpa de Luciano Huck após polêmica sobre George Floyd no ‘Domingão’

Luciano Huck fez um mea-culpa sobre a pergunta polêmica sobre George Floyd, o homem negro que morreu asfixiado por um policial nos Estados Unidos em 2020 feita no último Domingão com Huck. Durante o quiz de Quem Quer ser um Milionário do último domingo, 4, um participante precisou acertar qual foi a última frase dita pelo americano antes de ser assassinado. A opção correta era “I can’t breathe”, que virou mote da explosão do movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam). Nesta terça, 6, após repercussão negativa e a cobrança de um advogado negro no Twitter, o apresentador da Globo se desculpou pelo erro. “Estou cada vez mais consciente do quanto devo evoluir no letramento antirracista além da intenção. Não tenho acesso prévio às perguntas e desta vez não tive a presença de espírito para reagir de imediato. Errei. Peço desculpas”, escreveu ele.

