O motivo por trás do atraso das novelas da HBO Max, segundo executiva

Uma das grandes promessas da HBO Max, a novela Beleza Fatal (antes Segundas Intenções), de Raphael Montes, estava prevista para este ano, mas a fusão da Warner Bros. com a Discovery acabou atrapalhando a produção, que acabou engavetada por meses. Em entrevista a VEJA, Monica Pimentel, vice-presidente de conteúdo do Brasil da companhia, explica os motivos para o atraso e adianta diversos projetos inéditos que entram no escopo da nova estratégia do grupo.

Confira a entrevista:

O que a Warner Bros. Discovery está preparando de conteúdo inédito para o Brasil? Hoje temos um portfólio bastante robusto, tanto de canais de televisão de TV por assinatura, como de streaming, ricos em conteúdo de qualidade para diversos segmentos. Temos priorizado bastante as produções locais, porque entendemos o quanto é necessário ter uma produção local que gere identificação com nossa audiência, então buscamos estender as nossas comunidades de fãs a partir disso. Atualmente temos cerca de 50 produções em andamento para abastecer tanto os canais, como o streaming, como Além do Guarda-Roupa, primeira série brasileira inspirada nos doramas coreanos e que vai estrear em julho. Também temos uma parceria com a Mauricio de Sousa Produções, uma animação sobre o Astronauta. E também já demos sinal verde para o desenvolvimento de uma série que vai continuar a história do filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles — um título que promete bastante. Sempre levamos em consideração aqueles tipos que trazem mais audiência para o canal e acessos no streaming. Temos em breve a estreia da nova temporada de Largados e Pelados Brasil e Muquiranas Brasil — série documental pessoas que economizam ao extremo não por necessidade, mas por mania mesmo, da Discovery, além de um reality sobre duas gêmeas transsexuais de 19 anos, um formado original da Warner Bros. Discovery.

Após os documentários Pacto Brutal e Flordelis: Em Nome da Mãe, teremos mais produções nesse estilo na HBO Max? Vamos continuar investindo nesse gênero e, dentro de um tema que infelizmente é muito atual que são os massacres em escolas, estamos para lançar uma série documental na HBO Max e HBO sobre a tragédia de Realengo, do Rio de Janeiro — um massacre que terminou com morte de dez meninas e dois meninos. E outra sobre o caso do menino Henry Borel — assassinado pelo padrasto, Jairo Souza Santos, e sua mãe, Monique Medeiros.

A HBO Max havia anunciado a primeira novela da plataforma, Beleza Fatal, de Raphael Montes, para este ano. Será lançada em 2023 mesmo? Beleza Fatal está prevista para 2024 agora, já recebeu sinal verde para começar sua produção há um tempo, e as gravações serão iniciadas no segundo semestre.

Mas o que provocou esse atraso? É uma questão de estratégia interna. O processo de fusão da Warner com a Discovery, duas companhias gigantes, e é muito recente esse processo. Os planos da novelas já vinham sendo trabalhados, mas o ritmo diminuiu muito por causa dessa fusão e das tratativas do que o grupo estava priorizando. Mas as novelas continuam como um dos maiores interesses de produção, inclusive da América Latina.

Como essa fusão afetou a organização de conteúdo, principalmente a respeito do cancelamento de projetos? A fusão nos permitiu criar um portfólio muito complementar, porque a Warner é mestre em conteúdo de ficção, e a Discovery faz muito bem não-ficção. Agora, passamos por um momento em que as produções passam por uma reavaliação importante, porque nem tudo que estava sendo aprovados antes necessariamente faz parte da estratégia atual. Daí a necessidade de rever cada um desses conteúdos e selecionar os que se encaixam mais nos novos critérios.

Confira a lista de conteúdo previsto pela Warner Bros. Discovery:

Séries documentais:

Caso do menino Henry Borel

Massacre na Escola – previsão: julho.

Reality show:

3ª temporada de Largados e Pelados

Muquiranas Brasil

Quilos Mortais Brasil

Gêmeas Trans

Série de ficção:

Além do Guarda-Roupa

B.A.: O Futuro está Morto

Astronauta

Cidade de Deus

Novelas

Beleza Fatal

Dona Beja (remake)

Colisión (México)