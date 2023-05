O legado inestimável de Rita Lee nas novelas — e os hits mais memoráveis

Além de um ícone do rock brasileiro, Rita Lee também deixa um legado inestimável na cultura novelesca do país. A cantora compôs e interpretou mais de 70 músicas que entraram em trilhas sonoras de folhetins e também eternizou sua voz em temas de abertura memoráveis, como nas novelas da Globo Chega Mais, Sassaricando e Ti-Ti-Ti. Com isso, é a artista brasileira mais presente na dramaturgia televisiva da história.

A cantora iniciou sua trajetória na Globo com a canção Sucesso, Aqui Vou Eu, tema da novela A Próxima Atração, que estreou em 1970. Cinco anos depois, a roqueira marcava o folhetim O Grito com Lá Vou Eu e a trama de Bravo com as músicas Esse Tal de Roque Enrow e a clássica Agora Só Falta Você. Na mesma década, houve ainda Coisas da Vida, presente nas novelas Casarão (1976); Ambição (1977) em O Astro; Eu e Meu Gato em O Pulo do Gato (1978); e Agora é Moda, de Dancin’ Days (1978).

Rita sempre foi bem requisitada para gravar temas de abertura, foi o caso das novelas Chega Mais (1980), Sassaricando (1987), Ti-Ti-Ti (originalmente, em 1985, e no remake de 2010), que ganharam canções homônimas, além dos folhetins Final Feliz (1982), que teve a música Flagra, e A Próxima Vítima (1995), marcante com a voz da cantora em Vítima.

Saindo um pouco do campo musical, Rita Lee também se arriscou na atuação, fazendo participações especiais, como a esotérica Maria Regina, a Belatrix, em Top Model, trama escrita por Walther Negrão e Antônio Calmon em 1989 e cuja trilha sonora tinha Independência e Vida, que embalava as cenas de Naná (Zezé Polessa). A roqueira também fez a vampira Lita Ree em Vamp (1991) e surgiu como ela mesma no último capítulo do remake de Ti-Ti-Ti e em cenas de Celebridade (2003), ao lado da protagonista vivida por Malu Mader.

Entre suas outras dezenas de músicas marcantes em trilhas de novelas, estão Pega Rapaz, de Brega & Chique (1987); La Miranda, de Lua Cheia de Amor (1990), Gosto do Azedo, de Pecado Capital (1998) e Amor e Sexo, de Celebridade. Sem esquecer de Erva Venenosa, presente nas trilhas de Um Anjo Caiu do Céu (2001), Cobras e Lagartos (2006) e Escrito nas Estrelas (2010).

Na década passada, Reza fez parte de Avenida Brasil (2012), a clássica Ovelha Negra esteve em A Vida da Gente (2011) e Felicidade em Êta, Mundo Bom (2016).