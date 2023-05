Como foram os últimos momentos de Rita Lee — em paz, como ela merecia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Rita Lee Jones morreu em sua casa em São Paulo, capital, na madrugada desta terça-feira, 9, aos 75 anos. A cantora, símbolo do rock nacional, enfrentava um câncer de pulmão havia dois anos e estava sob cuidados paliativos nos últimos dias, com auxílio de duas enfermeiras. Segundo seu perfil oficial, a estrela musical estava cercada de sua família no momento de sua partida. O velório de Rita Lee será aberto ao público e acontecerá no Planetário do Parque Ibirapuera nesta quarta-feira, 10, das 10h às 17h. Seguindo a vontade da estrela musical, seu corpo será cremado em uma cerimônia particular. A cantora marcou a cultura brasileira com seu estilo único e ostentava uma carreira há mais de 50 anos.