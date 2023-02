O ibope expressivo do ‘Jornal Nacional’ com adeus a Glória Maria

O Jornal Nacional fez uma homenagem histórica na despedida a Glória Maria, jornalista morta na quinta-feira, 2, em decorrência de um câncer no cérebro. De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos por VEJA, o telejornal da Globo foi exibido das 20h30 às 22h09 e registrou uma média de 25,3 pontos só na Grande São Paulo, onde foi sintonizado por quase dois milhões de domicílios. A média representa o segundo maior ibope do informativo neste ano, ficando atrás apenas da edição do dia 9 de janeiro, quando havia marcado 25,4 pontos. O JN desta quinta foi comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos foi repleta de reportagens contando a história de Glória, depoimentos de colegas antigos e atuais, e terminou com uma salva de palmas de 7 minutos, mostrando as principais Redações de jornalismo da emissora — São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife e até Nova York e Londres.

Segundo os dados consolidados, o Jornal Nacional obteve 40% de share (participação no total de TVs ligadas na região paulista) e teve pico de 28,5 pontos. Cada ponto de ibope representa 76.953 domicílios. Durante o telejornal, as atrações das emissoras concorrentes não passaram dos 7 pontos de ibope.