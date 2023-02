Como a Globo lidou com a doença de Glória Maria nos bastidores

Funcionária da Globo desde 1971, Glória Maria teve uma despedida paliativa da emissora nos últimos meses. Ciente da doença da apresentadora, a rede cedeu licenças-médicas para que a jornalista realizasse os tratamentos contra o câncer no cérebro. À frente da apresentação do Globo Repórter ao lado de Sandra Annemberg, Glória continuou trabalhando no programa mesmo após o diagnóstico. Apesar de disfarçado, o cansaço era visível em tela, mas a apresentadora seguiu fazendo participações cada vez menores a fim de não abandonar o jornalístico. Quando foi afastada do trabalho em novembro, a emissora fez questão de deixar Glória livre para cuidar de si, mas principalmente para aproveitar o que, possivelmente, já se sabia que seriam seus últimos meses de vida. De forma respeitosa, a empresa também fez pouco alarde a respeito do estado de saúde da jornalista. A discrição fez com que a partida da apresentadora surpreendesse todo Brasil nesta terça-feira, 2, aos 73 anos.