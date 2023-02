A emocionante homenagem de William Bonner a Glória Maria

O âncora do Jornal Nacional, William Bonner, falou durante o programa Encontro sobre a morte da colega Glória Maria, nesta quinta-feira, 2. “Aprendi a gostar de telejornalismo assistindo a reportagens da Glória”, declarou ele, emocionado, definindo-se como um entre milhões de brasileiros fãs da artista. “Como profissional de televisão, sou um entre centenas que tiveram a oportunidade e a glória de conviver com ela no trabalho”, continuou. “Glória não é um símbolo só da Globo, ela é um símbolo do telejornalismo brasileiro. Ela criou trilhas na nossa profissão. Ela inventou formas de fazer.”

Confira o vídeo: