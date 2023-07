O estado de saúde delicado de Zé Celso após incêndio

O dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa teve 53% do corpo queimado e está internado em estado grave depois que um incêndio atingiu seu apartamento na madrugada da terça-feira 4. Em um vídeo publicado nas redes sociais do Teatro Oficina, a médica e atriz Luciana Domschke, que acompanha o diretor há anos, detalhou o estado delicado de Zé: “Ele está estável, está lutando. Ele está sedado, intubado e com respiração mecânica. Tem algumas drogas auxiliando a manter os dados vitais dentro da normalidade”, informou ela.

Apesar de o estado ser grave, a médica está confiante na recuperação do diretor e pediu que o público acredite em sua sobrevivência. “Apesar de ser um caso bastante grave, a gente quer que vocês todos consigam profundamente acreditar na capacidade do Zé de superar isso. Ele tem força e vontade de viver suficientes pra sair dessa”, disse no vídeo.

Zé Celso, de 86 anos, foi levado ao Hospital das Clínicas na manhã de ontem, depois que o seu apartamento, no bairro do Paraíso, em São Paulo, pegou fogo. Seu marido, Marcelo Drummond, e os atores Victor Rosa e Ricardo Bittencourt estão estáveis e em observação por causa da inalação de fumaça. O cachorrinho Nagô, que também chegou a ser internado em uma clínica veterinária, já foi liberado e está sob os cuidados das irmãs de Zé Celso.

Em entrevista à TV Globo, o ator Pascoal da Conceição, amigo de Zé Celso, informou que o dramaturgo foi o mais atingido pelo incêndio porque a suspeita é que o fogo tenha começado em seu quarto, por causa de um aquecedor elétrico. Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, Zé Celso teve queimaduras nos braços, pernas e rosto.