Zé Celso é internado em estado grave após incêndio

Zé Celso, 86, foi internado em estado grave após um incêndio atingir o apartamento em que ele reside nesta terça-feira, 4, no Paraíso, zona sul de São Paulo. O artista sofreu queimaduras e teve de ser intubado após o acidente. Segundo a sobrinha Beatriz Corrêa, o estado do tio é grave. “Ele fez uma cirurgia e está indo para UTI. Ele precisou ser intubado. Apesar da situação ser grave, fomos informados de que ele está estável, mas não sabemos detalhes”, diz ela à Folha de São Paulo. O ator, diretor e dramaturgo é fundador do grupo Teatro Oficina e se casou no início de junho com o também diretor Marcelo Drummond, 60. Ele também foi levado ao hospital e está em observação. Os dois moram no mesmo prédio, mas em apartamentos diferentes. O casal oficializou a união no Teatro Oficina, em São Paulo, para marcar o relacionamento que já dura mais de 37 anos.

O Oficina comunicou que o espetáculo Valsa no Tempo, que aconteceria na noite desta terça-feira, 4, foi cancelado. Junto a isso, foi divulgada a seguinte nota: “Após incêndio em seu apartamento, na madrugada de hoje (4/7), Zé Celso foi hospitalizado. Aguardamos boletins médicos oficiais, desejando que a imprensa respeite o momento sem maiores especulações”, dizia a nota, publicada no Instagram oficial do Oficina, nesta tarde. Os outros três moradores da casa, entre eles Marcelo Drummond, estão em observação pela inalação de fumaça. O cachorro Nagô também está em uma clínica veterinária em observação. Importante agora é formarmos um grande cordão de axé, reza, proteção y cura”.

