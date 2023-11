O efeito colateral de ‘Round 6: O Desafio’ na audiência da Netflix

Inspirado no fenômeno sul-coreano Round 6, o reality show Round 6: O Desafio deu um novo impulso à série na Netflix. Com a estreia da competição de sobrevivência na semana passada, a obra fictícia de 2021 voltou ao top 10 de produções mais vistas em língua não inglesa da plataforma, com 3,3 milhões de horas consumidas e 1,6 milhão de visualizações entre os dias 20 e 26 de novembro. Com isso, Round 6 agora tem 21 semanas ocupando um espaço no ranking. A série foi mais vista em 16 países: Bolívia, Colômbia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai, Peru, República Tcheca, Ilhas Maurício, Nigéria, Bangladesh, Índia e Paquistão.

Já Round 6: O Desafio, coprodução do Reino Unido com Estados Unidos, ocupa o topo de produções mais vistas da plataforma — lista que considera somente obras em língua inglesa — com 85,7 milhões de horas consumidas e 20,1 milhões de visualizações. O programa ocupa o top 10 em 93 países. Cinco episódios do reality estrearam no dia 22 de novembro e outros quatro chegaram à plataforma nesta quarta-feira, 29. O capítulo final que revelará o vencedor estreia em 6 de dezembro.

Fenômeno Round 6

Protagonizada por Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), a série sul-coreana Round 6 narra a história de uma competição sádica que coloca 456 pessoas endividadas e desesperadas por dinheiro na briga por 45,6 bilhões de wons (moeda sul-coreana). Na ficção, as pessoas literalmente morrem e somente uma pessoa sobrevive para levar o prêmio. O sucesso da obra foi tanta que uma segunda temporada já foi confirmada, mas ainda não tem previsão de estreia.

O que é o reality Round 6: O Desafio

Graças ao sucesso estrondoso de Round 6 — é até hoje a produção mais vista da história da Netflix com 1,65 bilhão de horas consumidas nos primeiros 28 dias–, muitos espectadores pensaram que O Desafio seria uma segunda temporada da produção coreana ou até mesmo uma versão americana da série. Na verdade, se trata apenas de um reality show nos mesmos moldes, com jogos e competições semelhantes em que 456 pessoas disputam o prêmio 4,56 milhões de dólares — maior gratificação de um reality de todos os tempos. Entre as diferenças estão algumas dinâmicas inéditas com testes de caráter e provas de sorte e estratégia, como a inclusão de Batalha Naval e oportunidades de dar uma vantagem ou eliminar alguém da competição, além do fato de que no programa, é claro, ninguém morre de verdade.

A cada eliminação, 10.000 dólares são adicionados ao cofre do porquinho suspenso em cima do dormitório. Os cenários são idênticos aos da série: como o jogo da Batatinha Frita, 1, 2, 3 — em que é preciso atravessar um campo sem que a boneca gigante veja — e da Dalgona, que consiste em destacar figuras de um biscoito.

