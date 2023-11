‘Round 6: O Desafio’: novo reality da Netflix evidencia o pior das pessoas

A Netflix acaba de lançar o reality Round 6: O Desafio, uma competição baseada nos mesmos moldes da série Round 6, fenômeno sul-coreano que se tornou a série mais vista da história da Netflix, com 1,65 bilhão de horas consumidas nos primeiros 28 dias. Assim como na versão original, o reality conta com 456 participantes disputando um prêmio obsceno: em vez de 45,6 bilhões de wons (moeda coreana), a competição tem como recompensa 4,56 milhões de dólares (aproximadamente 22,3 milhões de reais) — sendo o maior prêmio ofertado em um reality na história.

Diferentemente da trama protagonizada por Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), é claro, as pessoas não morrem de verdade, apenas são acertadas por uma bala de tinta quando são eliminadas e os competidores são, em maior parte, americanos. A cada saída, 10.000 dólares são adicionados ao cofre do porquinho suspenso em cima do dormitório. Os cenários são idênticos aos da série: o jogo da Batatinha Frita, 1, 2, 3 — em que é preciso atravessar um campo sem que a boneca gigante veja; da Dalgona, que consiste em destacar figuras de um biscoito; entre outras dinâmicas inéditas, com testes de caráter criados exclusivamente para O Desafio.

Sabendo que a produção da Netflix não vai violar os direitos humanos assassinando seus participantes a sangue-frio, o começo do programa é animado, com os competidores ambiciosos contando em trechos curtos de depoimentos o motivo de estarem ali. Há os que querem melhorar de vida, quem queira pagar um tratamento médico e fazer doações beneficentes, os que entraram para desafiar a si mesmos e até uma mãe e filho que quiseram viver essa experiência inédita juntos. O clima descontraído logo é cortado pela realidade: somente um sai vencedor. Algumas tarefas dão o poder de eliminar ou beneficiar uma pessoa, e o egoísmo tende a falar mais alto no programa. Com isso, praticamente todos são vilões e as piores nuances dos seres humanos são expostas na tela, como falha de caráter, insensibilidade, ganância, grosseria e falsidade. É quase impossível escolher alguém para vibrar a favor, em contrapartida, para se torcer contra é completamente fácil.

Apesar de deturpar um pouco a mensagem original de Round 6 — de que o capitalismo faz as pessoas se sujeitarem a absurdos extremos — ao adicionar a diversão à equação, Round 6: O Desafio prova sua capacidade de ser cruel com seus participantes e também tem seu valor em termos de entretenimento, como um bom reality show pode oferecer.

Round 6: O Desafio tem 10 episódios. Os primeiros cinco estrearam nesta quarta-feira, 22, uma segunda leva chega na próxima quarta, 29, e os últimos episódios entram na plataforma em 6 de dezembro.

