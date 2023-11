‘Napoleão’: Duas qualidades e um defeito do filme com Joaquin Phoenix

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nova empreitada do cineasta Ridley Scott, de Alien e O Gladiador, o filme Napoleão narra a complexa história do imperador francês que conduziu diversas guerras na Europa entre o fim do século XVIII e começo do XIX. Com duas horas e trinta e oito minutos de duração, o filme traz cenas de batalhas elaboradas e um elenco afiado, liderado por Joaquin Phoenix na pele do protagonista. Confira no vídeo a seguir dois destaques e uma falha da superprodução.