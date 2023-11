Os problemas nos bastidores do reality ‘Round 6: O Desafio’, da Netflix

Além de traduzir as atividades mais do que estressantes da série coreana Round 6 para o formato de reality, o programa da Netflix O Desafio parece também ter mantido as condições extenuantes sobre os participantes. Ao menos é o que dizem dois competidores anônimos, que ameaçam entrar com um processo contra a plataforma de streaming e produtores da obra devido a ferimentos provocados pelos bastidores.

A Express Solicitors, firma britânica de advocacia focada em danos extrapatrimoniais, está representando os dois autores do possível processo, que dizem ter sofrido hipotermia e lesão nos nervos durante as gravações do reality show de competição, filmado no Reino Unido. Os infortúnios teriam ocorrido durante a produção do primeiro desafio da série, Batatinha Frita 1, 2, 3, no qual centenas de pessoas devem cruzar uma linha de chegada sem serem percebidas por uma boneca robótica gigantesca.

A filmagem ocorreu em uma antiga base aérea durante uma frente fria. Na ocasião, em fevereiro de 2023, a plataforma chegou a confirmar que 3 pessoas haviam sido atendidas por médicos no local. Segundo a firma, os clientes colocaram sua integridade física em risco ao manterem posições rígidas por um longo período a fim de continuar na disputa pelo prêmio de mais de 20 milhões de reais.

Em um comunicado oficial, os representantes legais afirmaram que “os competidores acreditavam estar entrando em uma dinâmica divertida” e que os feridos “não esperavam sofrer e agora foram deixados com lesões após tempo demais presos em posições estressantes e dolorosas sob temperaturas baixas”. Um porta-voz do seriado, por sua vez, afirmou ao veículo Deadline que nenhum processo foi feito e que a equipe por trás da obra “leva o bem-estar dos competidores muito a sério”.

Round 6: O Desafio estreou na quarta-feira, 22 de novembro, e já lidera o ranking de séries mais assistidas na Netflix. Nela, 456 participantes disputam um prêmio de 4,56 milhões de dólares, o maior prêmio oferecido por um reality na história, por meio de provas inspiradas na série de ficção homônima.

Continua após a publicidade

Além das acusações feitas pela firma, o programa também foi acusado de promover abuso físico nos bastidores por um participante brasileiro, Yohan Tanaka, que relatou ao portal IG ter passado por diárias de mais de 10 horas sem aviso, além de ter ouvido denúncias de uma colega sobre um caso de abuso sexual cometido por um membro da produção.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial