O desabafo de Luciano Huck após ato golpista cancelar ‘Domingão’

Luciano Huck desabafou pelas redes sociais após o Domingão com Huck ter sua exibição cancelada no domingo, 8, devido à cobertura jornalística dos atos golpistas em Brasília. Em uma série de ações terroristas, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a Praça dos Três Poderes, destruindo salas e até obras de arte, em protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e o trabalho do STF. Manifestantes também exigiam intervenção militar, o que vai contra a Constituição do Brasil. “Tá lá na nossa bandeira: ordem. Sem isso, não há progresso, crescimento, inclusão. A hora exige ainda mais respeito ao estado democrático de direito. O Brasil, nossa gente ordeira e nossas instituições democráticas merecem ser protegidos desses extremistas”, escreveu o apresentador no Twitter.

Tá lá na nossa bandeira: ORDEM. Sem isso, não há progresso, crescimento, inclusão. A hora exige ainda mais respeito ao estado democrático de direito. O Brasil, nossa gente ordeira e nossas instituições democráticas merecem ser protegidos desses extremistas. — Luciano Huck (@LucianoHuck) January 8, 2023

O perfil do Domingão também avisou pelas redes sociais sobre o cancelamento do programa, que deve retornar normalmente no próximo domingo, 15. “Hoje não exibiremos o Domingão. O jornalismo da Globo segue firme na cobertura dos fatos graves deste domingo. Desde a redemocratização, nunca houve um ataque tão explícito aos três Poderes da nossa República. Temos confiança de que as forças democráticas vão reestabelecer a ordem e punir os culpados. A democracia é uma conquista das famílias brasileiras, e hoje estamos todos unidos nessa vigília”, disse a produção.

Hoje não exibiremos o #Domingão. O Jornalismo da Globo segue firme na cobertura dos fatos graves deste domingo. Desde a redemocratização, nunca houve um ataque tão explícito aos três Poderes da nossa República. — Domingão com Huck (@domingao) January 8, 2023

Temos confiança de que as forças democráticas vão reestabelecer a ordem e punir os culpados. A democracia é uma conquista das famílias brasileiras, e hoje estamos todos unidos nessa vigília. — Domingão com Huck (@domingao) January 8, 2023