O acidente que fez astro de ‘Elvis’ quebrar uma costela em set de filmagem

O ator Austin Butler, indicado ao Oscar 2023 por seu retrato do rei do rock em Elvis, emendou o mergulho no show business americano com um cenário muito menos glamouroso: a Segunda Guerra Mundial, na qual se passa a minissérie do Apple TV+ Mestres do Ar, produzida por Tom Hanks e Steven Spielberg. Nela, o astro interpreta o major Gale “Buck” Cleven, líder do 100° esquadrão de bombardeio da aeronáutica americana, e, para tal, teve que treinar em simuladores de voo e ter aulas de marcha, dança e história. Uma das tarefas envolvidas, no entanto, acabou indo além da ficção e feriu o ator de fato, quebrando uma costela durante uma cena de luta.

Em entrevista à Variety, Butler contou que a fratura ocorreu antes do encerramento das gravações, então teve que continuar lutando em cena pelo tempo necessário: “Doeu por um longo período, e eu sentia a costela quebrada cada vez que respirava, mas poderia ter sido pior”, disse.

Além do ferimento, o ator e seus colegas — dentre eles Callum Turner, Barry Keoghan e Ncuti Gatwa — tinham que ficar horas a fio dentro de aparatos construídos para simular o interior e movimento de um jato em meio a mísseis no ar. Segundo Butler, o desafio, porém, não causou enjoos. Ao todo, as filmagens ocuparam 10 meses, mas o ator não tem reclamações: “Quando li o roteiro, sabia que seria um trabalho de longo-período, mas com o envolvimento de Spielberg, Hanks e Gary Goetzman, além da honra de interpretar esses personagens, a proposta era irrecusável. O privilégio da chance ofuscou qualquer agenda intimidadora”.

Continua após a publicidade

Os dois primeiros episódios de Mestres do Ar já podem ser vistos no streaming, enquanto novos capítulos estreiam semanalmente às sextas-feiras.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade