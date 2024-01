De ‘Griselda’ a ‘True Detective’: o que assistir no streaming em janeiro

O recém-chegado 2024 se inicia com uma boa agenda de lançamentos no streaming. As produções de suspense e investigação policial se destacam, com títulos como Griselda, aposta da Netflix que narra a trajetória da personalidade feminina do narcotráfico colombiano, e True Detective, que retorna à HBO com uma nova temporada após um hiato — agora protagonizada por mulheres, com Jodie Foster no papel principal. Confira essas e outras novidades do mês de janeiro nas plataformas:

Irmãos Sun

Quando: 4 de janeiro

Onde: Netflix

Vencedora de um Oscar histórico, Michelle Yeoh volta a trabalhar com a Netflix depois de The Witcher: a Origem. Em Irmãos Sun, a estrela interpreta a matriarca de uma família imigrante taiwanesa com segredos. Nos Estados Unidos, o caçula Bruce (Sam Song Li) segue sua pacata vida quando descobre que a família é líder de uma gangue no país de origem, ao receber uma visita de Charles (Justin Chien), o irmão mais velho. Arrastado para os negócios turbulentos, Bruce vai aprender na marra a navegar por um mundo de violência (e um bocado de comédia).

Foe

Quando: 10 de janeiro

Onde: Prime Video

Continua após a publicidade

No ano de 2065, um casal sobrevive em um mundo degradado. Até que recebem uma proposta inesperada e irrecusável que envolve uma missão espacial e um androide que deve funcionar como marido-substituto. Estrelado por dois jovens atores cultuados, os irlandeses Saoirse Ronan e Paul Mescal, o filme é baseado na obra de Iain Reid, um thriller psicológico misturado à ficção científica que questiona o que significa ser humano diante das possibilidades infinitas da inteligência artificial.

True Detective: Terra Noturna

Quando: 14 de janeiro

Onde: HBO Max

Continua após a publicidade

A aclamada série policial da HBO retorna após um hiato de cinco anos com nova temporada. Com duas mulheres à frente pela primeira vez, a nova leva de episódios acompanha as detetives Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Kali Reis), que investigam um caso de desaparecimento de trabalhadores de uma estação de pesquisa no Alasca. A produção deve se conectar com a primeira temporada da série, trazendo de volta um símbolo misterioso.

Cristóbal Balenciaga

Quando: 19 de janeiro

Onde: Disney+/Star+

Notável estilista, o espanhol Cristóbal Balenciaga tinha origem humilde e obsessão pela perfeição. A produção explora sua carreira e trajetória de vida — marcadas pela busca por identidade própria na moda e pela solidão, mergulhado na dor do luto. Grandes personalidades que tiveram passagem por sua história também serão retratadas, como Christian Dior, Elsa Schiaparelli e Audrey Hepburn.

Continua após a publicidade

Griselda

Quando: 25 de janeiro

Onde: Netflix

Antes de Pablo Escobar se tornar o maior narcotraficante colombiano, Griselda Blanco já era a pioneira nesse ramo criminal no país. Conhecida como “madrinha da cocaína”, foi ela quem criou, entre os anos 1970 e 1980, algumas das mais importantes rotas do tráfico da droga usadas pelo Cartel de Medellín. Protagonizada por Sofía Vergara, que também assina a produção-executiva, a minissérie biográfica irá retratar a violenta trajetória de vida da temida bandida.

Expats

Quando: 26 de janeiro

Onde: Prime Video

Continua após a publicidade

Três mulheres norte-americanas vivem na mesma comunidade em Hong Kong e enfrentam suas dores particulares, mas têm suas trajetórias interligadas: a jovem Mercy (Ji-young Yoo) tenta se recuperar de um grave acidente, Hilary (Sarayu Rao) enfrenta uma crise no casamento e Margaret (Nicole Kidman) sofre uma angustiante perda, passando a questionar sua identidade. Baseada em um livro, a minissérie é uma criação de Lulu Wang, diretora do sensível A Despedida.

Mestres do Ar

Quando: 26 de janeiro

Onde: Apple TV+

Continua após a publicidade

Protagonizada por Austin Butler, a minissérie acompanha os homens do 100º Grupo de Bombardeio (o “Centésimo Sangrento”), que atacaram a Alemanha nazista na II Guerra Mundial, enfrentando condições hostis impostas pelo combate a 25 000 pés de altitude e forte pressão psicológica. Steven Spielberg e Tom Hanks são produtores-executivos da série.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial