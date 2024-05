Netflix e mais: plataformas de streaming já são mais caras que a TV paga

Nos últimos dez anos, o número de assinantes d TV paga no Brasil teve uma queda brusca de quase 50%: dos 19,6 milhões de pagantes em 2014, restaram 9,5 milhões em 2024. O principal responsável por tamanha debandada atende por streaming — revolução no modo de oferecer conteúdo encabeçado pela Netflix e que se tornou regra na distribuição de filmes, séries e jogos esportivos. Como esperado, porém, a proliferação de plataformas variadas aumentou os preços. E o que era para ser um oásis acessível se tornou tão caro quanto uma TV por assinatura.

Recentemente, a Netflix anunciou um novo aumento de preços. Em breve, será a vez do Disney+, que vai englobar em seu catálogo o Star+. Até os canais que possuíam, por assim dizer, um valor simbólico, como Apple e Amazon, agora já não estão tão baratinhos. A Netflix, por exemplo, começa com um pacote de 20,90 reais com anúncios e chega ao premium de 59,90 reais. Valor parecido tem a Max, que vai do 29,90 ao 55,90 reais. Mais modesto, o Paramount+ começa nos 14,90 reais e vai até 34,90 reais. Já o Globoplay vai de 26,20 reais a 39,90 reais, dependendo de quais outros canais são assinados juntos, como o Telecine. Em breve, o mais caro será o combo Disney e Star+, e seus canais de esporte — os valores vão de 43,90 reais até 62,90 reais.

Entre os que oferecem um valor único, a Amazon Prime Video é a mais barata, por 19,90, seguida pela Apple TV+, por 21,90 reais (ambas, porém, são parte de empresas gigantes de tecnologia e suas assinaturas acompanham outros serviços, como frete grátis, no caso da Amazon). Não menos importante, a cult Mubi pode ser assinada por 34,90 reais, com direito a meia para estudantes.

Somados os pacotes básicos dessas plataformas, o assinante que quiser ter acesso a todas elas terá de desembolsar 212,50 reais — ou 330 reais nas versões premium, sem anúncio e com direito a mais de uma tela simultânea. Na contramão, a TV por assinatura se adaptou e vem oferecendo pacotes um tanto mais populares. Para comparação, atualmente, é possível assinar pacotes básicos de TV paga por valores como 60 reais na Vivo e 69,90 reais na Claro. Como essas empresas também oferecem internet, faz sentido que os assinantes montem combos — entre eles, alguns ainda encaixam plataformas de streaming como parte do pacote.

Óbvio, cada operadora ou plataforma de streaming oferece pacotes e conteúdos distintos, que dificultam uma comparação exata entre qual vale mais a pena financeiramente. Mas o certo é que a era do streaming democrático e da economia para ter acesso fácil à entretenimento, esporte e cultura ficou no passado.