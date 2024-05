Netflix aumenta os preços das assinaturas; veja quanto custa agora

A Netflix divulgou o aumento dos preços das assinaturas nesta quinta-feira, 23, quando os novos valores já passam a valer. De acordo com o site da própria plataforma de streaming, o plano Padrão com Anúncios passa de 18,90 reais para 20,90 reais; o Padrão foi de 39,90 reais para 44,90 reais; e o Premium passou de 55,90 reais para 59,90 reais. Todos os valores são mensais. A empresa não deixou claro se a medida se aplica apenas a novos assinantes ou se quem já assina verá o aumento da cobrança nas próximas faturas.

O aumento das mensalidades da Netflix era esperado desde o começo do ano, quando a empresa havia elevado os valores nos Estados Unidos, onde a assinatura do Básico foi de 9,99 dólares para 11,99 dólares, e a Premium passou de 19,99 para 22,99 dólares.

Na assinatura Padrão com Anúncios, de 20,90 reais, o usuário assiste a séries e filmes com qualidade de 1080p (Full HD), pode assistir e baixar conteúdo em até dois aparelhos simultaneamente dentro da mesma residência — mas com o porém de ver anúncios. Por 44,90 reais, o plano Padrão oferece as mesmas características, mas sem propaganda. Já o Premium permite resolução em 4K (Ultra HD) e HDR, áudio espacial, permite que quatro aparelhos vejam conteúdo ao mesmo tempo e downloads em seis aparelhos — tudo isso por 59,90 reais.

Disney+ também vai aumentar

Na quarta-feira, 22, Disney+ também divulgou novos valores de assinatura que passarão a valer após a fusão do serviço de streaming com o Star+. A partir de 26 de junho, o conteúdo de ambas as plataformas estará disponível em um único aplicativo — sem possibilidade de acesso a apenas uma das plataformas — e os assinantes já receberão a cobrança atualizada a partir da mesma data.

Continua após a publicidade

Atualmente, a assinatura única do Disney+ custa 33,90 reais mensais ou 279,90 à vista por um ano (economia de 126,90 na assinatura anual). Já o assinante que tem conta somente no Star+ paga 40,90 por mês ou 329,90 reais anuais (economizando 160,90 reais). O pacote Combo+, que dá acesso a ambos os serviços de streaming, custa 55,90 reais por mês e não oferece assinatura anual com desconto, resultando em 670,80 reais por 12 meses. Essa modalidade (Combo+) será extinta após a fusão das duas plataformas.

Com a mudança, dois novos planos de assinatura serão oferecidos aos consumidores:

Padrão , com valor de 43,90 reais por mês ou 368,90 reais no plano anual (economizando 157,90 reais). O áudio terá qualidade 5.1, os vídeos serão exibidos em 1080p Full HD, haverá possibilidade de assistir em até dois dispositivos ao mesmo tempo e os assinantes terão acesso aos canais ESPN e ESPN3, ambos com anúncios.

, com valor de 43,90 reais por mês ou 368,90 reais no plano anual (economizando 157,90 reais). O áudio terá qualidade 5.1, os vídeos serão exibidos em 1080p Full HD, haverá possibilidade de assistir em até dois dispositivos ao mesmo tempo e os assinantes terão acesso aos canais ESPN e ESPN3, ambos com anúncios. Premium, com valor de 62,90 reais por mês ou 527,90 reais no plano anual (uma economia de 226,90 reais). O áudio terá qualidade Dolby Atmos, os vídeos serão exibidos em até 4K UHD e HDR, haverá possibilidade de assistir em até quatro dispositivos ao mesmo tempo e os assinantes terão acesso ao catálogo completo de esportes da ESPN, incluindo todos os canais e eventos exclusivos, também com anúncios.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial