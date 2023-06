Na Netflix, 5 reality shows de namoro para solteiros bem resolvidos

O Dia dos Namorados do Brasil é celebrado em 12 de junho, e, curiosamente, o dia 13, no caso, esta terça-feira, é o Dia de Santo Antônio, padroeiro popularmente procurado por solteiros em busca de sua alma gêmea. Uma antiga simpatia pede para que se mergulhe uma réplica do santo em um copo d’água para só tirá-lo de lá quando o casamento for arranjado (pobrezinho!). Abaixo confira cinco reality show divertidos para solteiros bem resolvidos e que atestam: é melhor estar só do que mal acompanhado — logo, é melhor tirar o santo da água e tratá-lo com carinho.

O Crush Perfeito

Com versões no Brasil e nos Estados Unidos, O Crush Perfeito (Dating Around) tem episódios antológicos com menos de 30 minutos. Em cada um dos capítulos, uma pessoa vai a cinco encontros às cegas e precisa escolher apenas um candidato para ter um segundo encontro. Enquanto interage com os potenciais interesses românticos, o protagonista se depara com diferentes expectativas, etnias e visões de mundo — além de pessoas um pouco descompensadas e detestáveis, tudo em prol de encontrar o amor.

Match Perfeito

Reunindo ex-participantes de outros realities de namoro americanos, como Casamento às Cegas (Love is Blind), The Circle e Brincando com Fogo (Too Hot to Handle), o programa serve como uma segunda chance para os solteiros encontrarem sua alma gêmea. O resultado, entretanto, é uma grande competição de egos, brincadeiras com sentimentos e trocas de casais que não resultaram exatamente em relações duradouras, provando mais uma vez que muitas celebridades criadas em realities de namoro entraram ali apenas pela fama.

Solteiros, Ilhados e Desesperados

A produção sul-coreana da Netflix adiciona um pouco da fórmula de realities de sobrevivência como Survivor e No Limite à temática namoradeira ao colocar diversos solteiros em uma ilha chamada Inferno. Quem encontrar um par poderá ir ao lado Paraíso, onde fica um resort de luxo, enquanto quem ficar sozinho sofrerá com condições precárias. Para se criar uma conexão mais profunda com a pessoa desconhecida, é proibido revelar idade e profissão, e ao final de oito dias, cada um precisa escolher com quem sairá da ilha namorando. Alguns triângulos amorosos foram criados nas duas temporadas antológicas, com alguns personagens amáveis, e dois casais seguem juntos — o que dá certa esperança aos fãs encalhados do gênero.

Casais em Crise

Também da Coreia do Sul, o reality segue quatro casais que estão em crise no relacionamento que vão para uma viagem na intenção de tentarem se reconectar ou terminar de vez. Lá, todos precisam sair para encontros com outra pessoa, o que pode ajudar — ou complicar mais — na tomada de decisão final, enquanto os oito participantes moram na mesma casa. Com diferentes problemas, como brigas constantes, o exílio causado pelo serviço do exército e até mágoas guardadas de um término prévio traumático, o reality exemplifica bem como muitas pessoas estão em uma relação por puro comodismo, esperando apenas uma desculpa para seguir em frente.

Sexy Beasts

No programa, solteiros participam de encontros às cegas fantasiados de animais, também na tentativa de criar uma conexão verdadeira com alguém desconhecido para além da aparência física. Com essa dinâmica cômica, Sexy Beasts prova que há pessoas desesperadas o suficiente para se sujeitar a tamanha humilhação na esperança de começar um namoro. Inspirador e preocupante ao mesmo tempo.