‘Casamento às Cegas’: Netflix recicla participantes em novo reality

Com o sucesso da franquia Casamento às Cegas, a Netflix anunciou nesta terça-feira, 17, que reciclará participantes de programas de namoro como Love is Blind e Brincando com Fogo para compor um novo reality de namoro. Por enquanto, a novidade será exclusiva dos Estados Unidos, mas uma versão brasileira tende a ser produzida futuramente. “As estrelas dos seus reality shows favoritos da Netflix, Casamento às Cegas, Brincando com Fogo, The Circle, Sexy Beasts, The Mole e muito mais, estão de volta para o jogo definitivo do amor! Assista a esses solteiros tentando encontrar o par perfeito neste Dia dos Namorados, só na Netflix”, publicou o perfil americano do serviço de streaming. Batizado de Perfect Match (Combinação Perfeita, em tradução literal), estreia no Valentine’s Day, celebrado em 14 de fevereiro.

Stars from your favorite Netflix reality shows — Love Is Blind, Too Hot to Handle, The Circle, Sexy Beasts, The Mole, and more — are back for the ultimate game of love! Watch these singles try to find their Perfect Match this Valentine's Day, only on Netflix. pic.twitter.com/gKFSQQwnzO — Netflix (@netflix) January 17, 2023

A postagem inclui uma montagem com diversos participantes conhecidos dos programas, como Francesca Farago de Brincando com Fogo e Damien Powers da primeira temporada de Love is Blind (Casamento às Cegas).