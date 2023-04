‘Casamento às Cegas’: por onde andam os casais das últimas temporadas hoje

Já é fato: temporada vai, temporada vem, Casamento às Cegas sempre rende pano para a manga. Não à toa, a Netflix passou a produzir edições do reality no Brasil e no Japão, além da versão original americana — cuja quarta temporada acaba de ser finalizada na plataforma com o costumeiro episódio de reencontro, em que os casais que chegaram até o altar (ou não) ficam frente a frente para atualizar os espectadores sobre o atual status da relação. No clima de romance — ou de azaração –, relembre os casais que alcançaram a mesma fase do experimento nas últimas três temporadas de Love Is Blind e qual o status deles hoje:

Primeira Temporda

A primeira temporada do reality, exibida em 2020, foi a que obteve maior sucesso na tarefa casamenteira: Lauren Speed e Cameron Hamilton disseram “sim” no altar em novembro de 2018 e estão juntos até hoje. O mesmo ocorre com Amber Pike e Matthew Barnett. Ambos casais publicam conteúdos juntos em suas redes sociais frequentemente, comprovando o sucesso do experimento. Na mesma leva de episódios, as outras três duplas não tiveram a mesma sorte: Giannina Gibelli e Damian Powers; Jessica Batten e Mark Cuevas; e Kelly Chase e Kenny Barnes não saíram da cerimônia com alianças trocadas. Giannina e Damian até retomaram o namoro por um breve período, mas acabaram se separando de vez em 2021.

Segunda Temporada

Continua após a publicidade

Embora tenha juntado alguns casais por certo tempo, a segunda edição do reality (que foi ao ar em 2022) não teve o mesmo poder de mantê-los unidos no longo prazo. Iyanna McNeely e Jarrette Jones disseram “sim” e estavam juntos durante a reunião, mas se separaram pouco depois, em agosto de 2022. No mesmo período, Danielle Ruhl pediu o divórcio de Nick Thompson, depois de uma trajetória similar a dos colegas. Já as outras duplas, que optaram pelo “não” no dia da cerimônia, mantiveram o veredicto durante o episódio especial — e nunca mais reataram. Foram eles Natalie Lee e Shayne Jansen; Deepti Vempati e Abhishek ‘Shake’ Chatterjee; e Mallory Zapata e Salvador Perez.

Terceira Temporada

Se o desempenho dos participantes não foi satisfatório na temporada anterior, a terceira conseguiu recuperar parte do brilho experimentado na estreia. Exibida nos últimos meses de 2022, a edição casou Alexa Alfia e Brennon Lemieux durante as gravações, em junho de 2021, e os dois estão juntos até hoje. Colleen Reed e Matt Bolton, que também disseram concretizaram a cerimônia, experimentaram momentos conturbados na relação, mas seguem tentando manter a chama acesa — embora tenham admitido que ainda não estão morando juntos. Uma breve reviravolta aconteceu para Raven Ross e Sikiru Alagbada: apesar da recusa no altar, eles acabaram retomando o romance e estavam juntos durante o episódio de reunião — mas anunciaram a separação logo em seguida. Os dois casais restantes, Zanab Jaffrey e Cole Barnett e Nancy Rodriguez e Bartise Bowden, seguiram firmes no “não”, refletindo os dilemas polêmicos enfrentados nas telas — Zanab revelou que Cole tentava controlar o que ela comia, enquanto Nancy e Bartise tinham visões conflitantes sobre temas como aborto.