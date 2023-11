Matthew Perry: livro de memórias do ator dispara entre os mais vendidos

Antes de sua morte, em 28 de outubro, aos 54 anos, o ator Matthew Perry havia se tornado abertamente porta-voz da luta contra a dependência química. Tendo enfrentado vício em opioides, álcool e cigarro ao longo da vida, Perry queria ajudar pessoas que passavam por dificuldades semelhantes. Faz parte dessa missão pessoal seu livro de memórias Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível, lançado em novembro do ano passado nos Estados Unidos e em janeiro deste ano no Brasil, pela Editora BestSeller. Na edição de VEJA publicada nesta sexta-feira, 10 de novembro, a obra alcançou o primeiro lugar da lista de livros mais vendidos na categoria de não ficção. Os dados correspondem às vendas da semana após a morte do ator, entre 30 de outubro e 5 de novembro.

No livro, Perry conta em detalhes o calvário vivido por ele, ao mesmo tempo em que faz uma denúncia sobre a perigosa cultura que Hollywood tem de fazer vista grossa para o vício de seus astros mais lucrativos. O ator também traz histórias dos bastidores de Friends, série que o fez famoso pelo papel do carismático Chandler Bing, descrevendo peculiaridades de sua relação com os amigos com quem dividiu cenas ao longo de dez anos. Lisa Kudrow, intérprete da excêntrica Phoebe, assina o prefácio do livro.

Perry revela ter passado mais da metade da vida em centros de reabilitação, com 65 processos de desintoxicação e um gasto de 9 milhões de dólares. A cena icônica do casamento entre Monica (Courteney Cox) e Chandler, por exemplo, foi gravada quando o ator encarava uma dessas internações: ele foi levado ao set por um enfermeiro da clínica, retornando para o tratamento após as filmagens.

