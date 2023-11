3 vezes que Matthew Perry mudou o roteiro de ‘Friends’ – e para melhor

O ator Matthew Perry constantemente entrava na sala de roteiristas da série Friends para palpitar no roteiro. Sua presença era bem-vinda: o intérprete do hilário Chandler costumava colaborar com as piadas do programa, oferecendo uma média de dez ideias por episódio. Após a triste morte de Perry, aos 54 anos, casos conhecidos e outros inéditos nos quais ele melhorou o roteiro da série vieram à tona. Confira três momentos em que a série Friends foi salva pelo ator.

Traição

Na quinta temporada, quando Chandler, até então um solteirão desajeitado, finalmente engata o romance com Monica, vivida por Courteney Cox, os roteiristas planejaram uma traição que afetaria a relação do casal pop. Durante a icônica viagem à Las Vegas, eles brigam e o desfecho seria Chandler se envolvendo com uma funcionária do hotel. Perry, porém, se recusou a aceitar a cena e bateu o pé até a história ser alterada. Quem contou esses bastidores recentemente foi a atriz Lisa Cash, que seria o affair de Chandler, mas acabou ganhando outro papel após a mudança na trama, o de comissária de bordo do avião no qual os amigos viajam.

Piada homofóbica

Uma das gracinhas constantes da série era o fato de que o pai de Chandler era transgênero. Somado a isso, o personagem vira e mexe era ironizado por ações que sugeriam que ele fosse gay. Hoje inadequadas, as piadas poderiam ser piores. Segundo Saul Austerlitz, um dos roteiristas, um episódio mostraria Chandler envergonhado ao frequentar escondido um bar gay por gostar de um sanduíche de atum servido apenas lá. “Perry disse que não faria, e o episódio foi engavetado”, disse Austerlitz.

A última frase

No episódio derradeiro de Friends, Perry pediu aos criadores do programa que ele tivesse a última fala. O elenco, porém, não sabia do combinado. Assim, o ator surpreendeu a todos quando adicionou sua frase final na cena de despedida: na ocasião, Rachel (Jennifer Aniston) sugere que o grupo vá tomar café, em seguida, Chandler pergunta “onde?” – uma ironia bem conhecida dos fãs da série, já que o grupo passou dez temporadas frequentando o mesmo café.

