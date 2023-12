Matthew Perry: causa da morte é revelada após quase dois meses

A causa da morte de Matthew Perry, astro da série Friends, foi revelada finalmente nesta sexta-feira, 15, após quase dois meses da morte do ator. De acordo com o The Independent, o Gabinete do Examinador Médico de Los Angeles divulgou o relatório toxicológico final que aponta “os efeitos agudos da cetamina” como a razão do falecimento do artista encontrado afogado na banheira de sua própria mansão em 28 de outubro. Perry tinha um histórico de abuso de drogas e álcool.

O relatório final havia sido adiado depois que a autópsia inicial não apontou sinais de metanfetamina ou fentanil no organismo do ator. Era previsto um novo laudo em até seis meses, mas a confirmação foi dada nesta sexta. A cetamina é uma medicação utilizada como anestésico, mas também provoca estado de transe, sensação de sedação e até perda de memória.

Morte de Matthew Perry

O ator Matthew Perry, astro da sitcom Friends e de outros sucessos da comédia, morreu na noite de 28 de outubro, um sábado, aos 54 anos, após um “aparente afogamento” em uma banheira de hidromassagem de sua casa. A perda precoce comoveu milhares de fãs pelo mundo e também colegas como Paul Rudd, Selma Blair e Viola Davis — além do quinteto que compartilhava as cenas com o ator no fenômeno televisivo: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

De acordo com um relatório inicial do condado de Los Angeles, a autópsia de Perry foi “inconclusiva” e a causa da morte não podia ser esclarecida à época. O ator foi encontrado em casa por volta das 16 horas, quando sua assistente voltou após realizar tarefas a pedido do chefe. Segundo o portal TMZ, Matthew estava sozinho na mansão e não entrou na água muito antes de seu colapso. A investigação em sua casa não identificou a presença de quaisquer substâncias ilegais, apenas medicações tarja preta, como antidepressivos e ansiolíticos.

