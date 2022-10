Mike Flanagan, novo rei do terror na Netflix: “Eu era medroso demais”

Atualizado em 13 out 2022, 21h17 - Publicado em 14 out 2022, 06h00

Por Amanda Capuano Atualizado em 13 out 2022, 21h17 - Publicado em 14 out 2022, 06h00

Como decidiu que o terror era o que queria fazer na sua vida? O terror era o oposto do eu queria quando criança. Eu era medroso demais. Fingia estar doente quando tinha uma festa do pijama com filmes de terror. Era vergonhoso. Então, comecei a ler Stephen King e Christopher Pike e ver alguns filmes. Percebi que o terror me fazia mais corajoso.

Suas tramas são um tanto existencialistas. Gosta de filosofia? Eu adoro e gosto de tratá-la seriamente. A chance de discutir ideias sobre o universo, a natureza humana, quem somos e nossas experiências é algo irresistível para mim.

Por isso os monólogos são tão presentes no seu trabalho? Sem dúvida. Monólogos são uma arte em extinção. A indústria do entretenimento treinou o público para esperar tramas rápidas. É raro que se discuta algo profundamente. Por isso, luto por cada palavra.

Quais suas principais inspirações no terror? Christopher Pike e Stephen King na escrita. Na direção, Wes Craven, John Carpenter, Sam Raimi, Clive Barker. Minha carreira é uma tentativa de emular na tela a experiência de ler um livro de Stephen King.

Suas séries têm um clubinho de atores recorrentes. Por quê? Desenvolvemos uma conexão diferenciada. Trabalhamos com Henry Thomas oito vezes. Kate Siegel e eu nos demos tão bem que nos casamos. Trevor Macy produziu tudo o que fiz nos últimos anos. Somos como uma verdadeira família, e tenho a sorte de trabalhar com pessoas com as quais me importo.

