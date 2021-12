De Mike Flanagan a Shonda Rhimes, diretores mantêm panelinhas de atores

Alguns diretores de Hollywood possuem produções que facilmente são identificadas pelo público graças a estilos únicos. Incorporado ao estilo, eles carregam consigo panelinhas de atores e atrizes dos quais não abrem mão de jeito nenhum — e que, de certa forma, também são responsáveis por fazer as pessoas saberem na hora de quem é aquela série. Mike Flanagan, responsável pelas séries antológicas de casas mal assombradas na Netflix, é um cineasta que escolhe a dedo as pessoas com quem trabalha e segue com um time quase fixo desde A Maldição da Residência Hill.

Recentemente, o diretor divulgou os nomes que estrelariam sua próxima série também na Netflix, uma adaptação de A Queda da Casa de Usher, conto homônimo do mestre do terror Edgar Allan Poe. Dentre as atrizes, estão Kate Siegel, sua esposa e fiel escudeira presente nos filmes do marido desde 2016 (e em todas as séries); além de Samantha Sloyan, que fez pontas em algumas produções e este ano dominou as telas como uma fanática religiosa em Missa da Meia-Noite, Carla Gugino, Katie Parker e T’Nia Miller. No time dos atores estão Rahul Kohli, de A Maldição da Mansão Bly e Missa da Meia-Noite, Henry Thomas e Zach Gilford. As novas adições ao elenco (não tão novas assim) também já haviam trabalhado com Flanagan nos cinemas anteriormente e estavam envolvidas com sua produtora, a Intrepid Pictures.

Além de Flanagan, outro diretor que possui parcerias fixas em praticamente todas as suas séries é Ryan Murphy. Basta ver os rostos de Sarah Paulson, Evan Peters e Emma Roberts juntos na tela para saber que se trata de American Horror Story, uma das produções mais famosas de Murphy que começou em 2011 e atualmente está em sua décima temporada. A parceria com Paulson, por exemplo, é de longa data e já se expandiu para outros trabalhos do diretor como American Crime Story: O Povo Contra O. J. Simpson e Feud, ambas bem recepcionadas pelo público e pela crítica.

No seguimento das séries infinitas, a diretora e showrunner Shonda Rhimes também não abre mãos de suas protagonistas desde o sucesso pop Grey’s Anatomy. Ellen Pompeo, que dá vida à médica Meredith Grey desde 2005, segue firme e forte na série — ela já sobreviveu a bombas, atiradores, acidentes de avião e até a Covid-19. Dos que permanecem no elenco (e não tiveram rixas com Rhimes ou saíram para procurar novos trabalhos), ainda estão James Pickens Jr., que interpreta o doutor Richard Weber, Chandra Wilson, que dá vida a atual chefe de cirurgia Miranda Bailey e Kevin Mckidd, responsável por interpretar o médico do exército Owen Hunt. Aparentemente, as figurinhas carimbadas dos figurões de Hollywood ainda vão permanecer no álbum por longos anos.