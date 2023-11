Lolita, Hebe e Nair: as melhores amigas que marcaram a história da TV

No ano 2000, a apresentadora Hebe Camargo e as atrizes Nair Bello e Lolita Rodrigues protagonizaram uma das mais famosas (talvez a mais famosa) entrevista do programa de Jô Soares. O trio ironizava a si mesmo ao contar histórias do passado, da trajetória delas e do nascimento da TV no Brasil. Quando Jô as elogiou, dizendo que estavam em ótima forma, Nair respondeu: “É porque você ainda não nos viu sem roupa”. As gargalhadas eram tantas que Lolita, preparada, distribuía lencinhos de papel para as amigas que choravam de rir. Seria essa alegria descomunal um desfecho comum dos encontros do trio? Ao que tudo indica, sim. Tamanha intimidade não era à toa: elas foram amigas por mais de 60 anos – relação icônica que, neste domingo, 5, perdeu sua última representante viva: Lolita Rodrigues morreu, aos 94 anos, vítima de uma pneumonia. A triste despedida de todas as três, porém, sempre veio acompanhada do sentimento de alegria cravado por elas na história da TV.

Lembraremos de Lolita Rodrigues sempre com um sorriso largo no rosto. Seu legado é enorme e sua alegria sempre foi contagiante, como nesta entrevista icônica no ‘Programa do Jô’. Mais uma vez, nossos mais profundos sentimentos aos amigos e familiares. 🌹🖤 pic.twitter.com/yApSeN2c7i — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 5, 2023

Lolita e Hebe se conheceram aos 15 anos de idade, em 1944, quando ambas se arriscavam na busca pelo sonho de ser cantora de rádio. Foi “amizade à primeira vista”, como gostavam de dizer. Mais tarde, Lolita conheceu Nair, nos bastidores de um concurso de miss. A terceira integrante do grupo conquistou Hebe ao trabalhar com ela em seu primeiro filme, em 1951, o provocativo Liana, a Pecadora, do diretor Antonio Tibiriçá. Antes do termo sororidade virar moda, as três já davam aula sobre como ser fiel e manter viva uma amizade feminina em um meio tão competitivo quanto o artístico. A história delas e da TV passou a se entrelaçar conforme amadureciam: Hebe logo alçou voos para os palcos dos programas de variedade e entrevistas, enquanto Nair e Lolita se destacaram nas novelas e programas humorísticos – juntas, as duas atuaram em títulos como A Viagem, Kubanacan e Zorra Total.

A primeira a se despedir foi Nair, que morreu em 2007, aos 75 anos, de ataque cardíaco. Ela passou cinco meses em coma no hospital – e Lolita a visitava todos os dias. “Cada vez que o telefone toca, penso que é ela”, disse na época. A mesma proximidade ela teve de Hebe em seus últimos dias. A apresentadora morreu em 2012, aos 83 anos, após dois anos tratando um câncer no peritônio. “Ela estava meio tristinha, mas falei tanta bobagem que ela morreu de rir”, disse Lolita no velório. Mantendo o humor, ela afirmou que a amiga provavelmente já tinha arranjado um sofá no céu para entrevistar os famosos por lá. “A primeira que ela pegou deve ter sido a Elis Regina”, brincou a atriz. Esse sofá divino, agora, fica completo com o trio de melhores amigas que marcou a história da TV.