Morre Lolita Rodrigues, atriz pioneira da TV brasileira, aos 94 anos

A atriz Lolita Rodrigues, uma das pioneiras da televisão brasileira, morreu neste domingo, 5, aos 94 anos. A artista estava internada em João Pessoa, na Paraíba, por causa de uma pneumonia. A informação da morte foi divulgada pela TV Globo, emissora na qual ela trabalhou por muitos anos.

Nascida em Santos, em março de 1929, Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, que é filha de espanhóis, integra a geração pioneira da televisão no Brasil. Lolita foi protagonista em vários momentos da história como, por exemplo, quando cantou o hino nacional no dia da estreia da TV Tupi, em 1950.

O início da carreira artística de Lolita foi nas radionovelas e também como cantora do período conhecido como Era de Ouro do rádio no País. Sua trajetória como atriz começou em 1957 ao interpretar uma cigana em “Corcunda de Norte Dame”, transmitido pela Tupi naquele ano.

Pela origem espanhola, muitos dos personagens que interpretou ao longo da vida eram marcados pelo sotaque castelhano, como fez em “Sassaricando”, em 1987. Ela desempenhou o papel de Aldonza, uma mãe espanhola. O último trabalho de Lolita foi em 2009, quando a artista interpretou Noêmia, em “Viver a Vida”.