Livro revela climão nos bastidores do fim de ‘The Big Bang Theory’

Escrito por Jessica Radloff, o livro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series (Big Bang: A Teoria: A História Definitiva dos Bastidores da Épica Série de Sucesso, em tradução livre) expõe o climão dos bastidores da série após Jim Parsons, intérprete de Sheldon, pedir para deixar o elenco, o que culminou no fim do programa. Segundo a obra lançada nesta terça-feira, 11, nos Estados Unidos, Kayley Cuoco (Penny) e Johnny Galecki (Leonard) se sentiram traídos pelo colega e ficaram desolados com o cancelamento da produção após a 12ª temporada.

Exibida entre 2007 e 2019, The Big Bang Theory é uma das sitcoms mais bem-sucedidas da TV americana — e poderia ter ficado no ar por mais algum tempo se não fosse o desejo de Parsons. “Eu estava pronto para sair daquela zona de conforto da série e descobrir qual seria o meu próximo passo”, conta o ator em uma entrevista à autora. De acordo com relatos, ele conversou com Simon Helberg, o Howard, da série, que compartilhava do mesmo sentimento de querer novos desafios. Os dois teriam ficado desanimados durante uma leitura de roteiros. “Eu me senti um mentiroso. Sabia que, depois daqueles 24 episódios, seria o fim pra mim. Então pedi para conversar com os produtores Chuck Lorre e Steve Molaro”, declarou o intérprete de Sheldon. O elenco ainda era formado por Kunal Ruyyar (Raj), Mayin Bialik (Amy) e Melissa Rauch (Bernadette).

Os produtores relatam no livro que a possibilidade de continuar a série sem o personagem icônico estava fora de cogitação, mas que isso se estendia a qualquer outro ator do elenco principal. “A série era sobre esse grupo inteiro, e a ideia de fazer uma versão que não tivesse ele era estranha demais, não parecia certo”, disse Molaro em depoimento.

Chuck Lorre reuniu o elenco da série após a conversa com Jim Parsons para anunciar o fim, deixando para o ator a responsabilidade de explicar o que estava acontecendo. “Eu senti que Jim ficou chateado comigo porque achou que eu ia preparar o terreno, mas não era meu lugar fazer aquilo. E aí eu disse que não via um futuro para a série sem Sheldon, assim como não via um futuro para a série sem nenhum deles”, explicou Lorre.

Kaley Cuoco caiu no choro imediatamente com a revelação: “O choque de ‘Meu Deus, o que vem depois?’ foi assustador. Todo mundo achava que ia fazer mais uma temporada, e aí sua vida subitamente passa diante de seus olhos. Eu olhei para Chuck e falei: ‘O que vamos fazer?’. Eu não conseguia respirar, era como se eu tivesse morrido”. Johnny Galecki sentiu ter caído em uma emboscada. “Não gostei da maneira como ele [Parsons] lidou com tudo aquilo. Ele não conversou com a gente antes de falar com os produtores, não quis nos preparar. A gente achou que aquela reunião era para discutir o contrato para mais uma temporada, e de repente a série estava chegando ao fim”, lamentou ele.

O clima ficou tão ruim entre o elenco, que Kaley faltou a uma reunião no dia seguinte, e os atores ficaram sem conversar por alguns dias. A atriz mal conseguia olhar na cara do intérprete de Sheldon. Com o tempo, a situação foi se apaziguando e todos conseguiram finalizar The Big Bang Theory de forma amigável.

