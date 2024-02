Hebe Camargo: leilão põe à venda 90 obras de arte da apresentadora

Uma das apresentadoras mais emblemáticas da televisão brasileira, Hebe Camargo morreu em 2012 após uma parada cardíaca, mas será sempre lembrada pelos selinhos distribuídos, o cabelo loiro empinado, os trajes extravagantes e a personalidade inconfundível. Fãs mais fervorosos, entretanto, podem dar um passo a mais e comprar um dos pertences da figura no leilão de seu acervo artístico, que ocorre às 20h de 4 de março, segunda-feira. Composto por 90 obras colecionadas por Hebe em vida, o catálogo conta com pinturas e esculturas feitas por artistas brasileiros, e vão de representações da capital paulista até gravuras e natureza morta.

Dentre os 50 artistas colecionados por Hebe, destaca-se o comediante Chico Anysio, criador da Escolinha do Professor Raimundo. A apresentadora era dona de três quadros de sua autoria, todos paisagens naturais em óleo sobre tela, cujos lances iniciais vão de 1.500 a 2.500 reais. Os exemplares mais caros do leilão são de autoria do pintor paulistano Carlos Araújo, mais conhecido pelos trabalhos de temática metafísica e sacra, e partem da bagatela de 100.000 reais. A curadoria ainda destaca duas paisagens paulistas de Gregório Gruber e uma estátua de Alfredo Ceschiatti como diferenciais entre os lotes.

Juntas, as obras chegam ao valor mínimo de 627.000l reais e, segundo o leiloeiro James Lisboa, oferecem a “grande oportunidade para ter em sua coleção de arte uma obra de um artista importante e com uma história icônica”. No texto que acompanha a venda, ele ainda ressalta que “autenticidade é a palavra-chave que melhor descreve Hebe Camargo” e destaca as conquistas da figura, responsável por comandar o primeiro programa feminino da televisão nacional e encabeçar o programa Hebe por 40 anos em três emissoras diferentes. As obras serão expostas na casa de leilões James Lisboa de 26 de fevereiro a 2 de março.

