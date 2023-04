Globo tem nova onda de demissões; saiba quem deixou emissora

A Globo promove mais uma onda de demissões do jornalismo da emissora. Nesta quinta-feira, 13, profissionais da TV aberta e do SporTV foram dispensados. Entre os nomes estão a repórter de Brasília Giovana Teles, o comentarista esportivo Mauricio Noriega e o narrador Jaime Júnior. Os cortes ocorrem em meio a uma reestruturação do departamento, que precisa diminuir custos. Por causa disso, profissionais mais antigos estão sendo demitidos — nas últimas semanas, Fabio Turci, Cléber Machado, Cesar Galvão e Marcelo Cannelas deixaram a casa onde trabalharam por décadas.

Procurada por VEJA, a Globo repetiu seu discurso de que as demissões fazem parte do novo momento vivido pela emissora e pelo mercado de forma geral. “A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento”, diz a nota.

Repórter que cobria política em Brasília, Giovana Teles trabalhou na Globo por 21 anos e fez sua última entrada ao vivo no Jornal Hoje na quarta, 12. “Foi tempo suficiente pra construir carreira sólida, reforçar a paixão pelo jornalismo e laços de amizade que não há o que desfaça.

Mudei. Cresci. Amadureci. Me sinto confortável e confiante nas minhas asas. São grandes, fortes. E sei que há janelas e portas lindas por onde elas vão entrar. A lei mais preciosa da vida é a impermanência. E consigo ver toda a beleza que ela guarda. Obrigada por acompanharem minha caminhada até aqui!”, declarou a jornalista em seu Instagram.

Em seu perfil, Noriega agradeceu diversos colegas de trabalho, nomeando figuras marcantes como Jota Júnior e Milton Leite. “Pude participar de eventos históricos da TV brasileira, como as coberturas da Copa de 2014 e da Olimpíada do Rio, que deu até no New York Times. Pude conduzir o programa Fogo Olímpico. Estive em inúmeras finais de Libertadores, Copa do Brasil, Copa América, Euro, ganhei prêmios, participei da transmissão da final da Copa América de 2015, recorde na TV por assinatura. Agradeço aos quase 21 anos de trajetória no SporTV, que me deu a oportunidade de ser o profissional que hoje sou. Comentei duas finais de Copa. Tenho orgulho do que construí, sendo sempre ético, correto e fiel à minha agenda: profissionalismo e retidão”, escreveu o comentarista.

Continua após a publicidade