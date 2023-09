Faustão deixa UTI e é transferido para o quarto após transplante cardíaco

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 73 anos, deixou a UTI nesta sexta-feira, 8, e foi transferido para o quarto onde ficará em observação, após ter sido submetido a uma cirurgia de transplante de coração em 27 de agosto. A informação foi divulgada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde ele está internado.

“O paciente Fausto Silva apresenta boa recuperação após a realização de transplante de coração no dia 27 de agosto, no Hospital Israelita Albert Einstein. Permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão. Foi transferido para apartamento, onde segue em processo de reabilitação”, diz o boletim.

Quatro dias depois de passar por seu aguardado transplante de coração, Faustão postou uma mensagem agradecendo publicamente aos parentes de Fábio Cordeiro, jogador de futebol morto aos 35 anos, dono do membro transplantado. Dirigindo-se diretamente ao pai do doador, ele afirma que sua “grandiosidade incrível” e “generosidade absurda” são o motivo de estar vivo agora e afirma ser “eternamente grato a José Pereira da Silva, um homem simples.”

“Vou agradecer sempre, e espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que prometo é honrar a memória do seu filho fazendo só coisas boas”, disse Faustão no vídeo.

