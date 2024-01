Emmy 2023: confira onde assistir aos principais vencedores da premiação

a 75ª edição do Emmy Awards aconteceu, enfim, nessa segunda-feira, 15, em Los Angeles, e celebrou as principais produções da televisão americana e do streaming. O grande destaque da noite foi a última temporada de Succession, que levou os principais prêmios de drama, e a primeira temporada de O Urso, que dominou as categorias de comédia. Já entre as minisséries, Treta levou a melhor. Confira a seguir onde assistir aos principais vencedores:

HBO MAX

Succession

Prêmios: 6, incluindo melhor série dramática, melhor atriz e ator em drama (Sarah Snook e Kieran Culkin) e melhor ator coadjuvante em drama (Matthew Macfadyen).

The White Lotus

Prêmios: 5, incluindo melhor atriz coadjuvante em série dramática (Jennifer Coolidge) e melhor elenco em série dramática.

The Last of Us

Prêmios: 8, incluindo melhor ator e atriz convidado em série dramática (Nick Offerman e Storm Reid), melhores efeitos visuais e outras categorias secundárias.

STAR+

O Urso

Prêmios: 10, entre eles melhor série de comédia, melhor ator em série de comédia (Jeremy Allen White), melhor atriz e ator coadjuvante em série de comédia (Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach).

Abbott Elementary

Prêmio: 1, melhor atriz em série de comédia (Quinta Brunson)

NETFLIX

Treta

Prêmios: 8, incluindo melhor minissérie, melhor atriz e ator em minissérie (Ali Wong e Steven Yeun) e melhor elenco em minissérie

Dahmer: Um Canibal Americano

Prêmio: 1, melhor atriz coadjuvante em telefilme ou minissérie (Niecy Nash-Betts)

APPLE TV+

Ted Lasso

Prêmios: 2, melhor ator convidado em comédia (Sam Richardson) e melhor canção original (A Beautiful Game)

Black Bird

Prêmios: 2, melhor ator coadjuvante em telefilme ou minissérie (Paul Walter Hauser) e melhor fotografia em minissérie

UNIVERSAL+

Poker Face

Prêmio: 1, melhor atriz convidada em série de comédia (Judith Light)

