O feito impressionante de Elton John no Emmy 2023

Aclamado com um Emmy na categoria de melhor especial de variedades ao vivo nessa segunda-feira, 15, Elton John é agora um EGOT: sigla usada para se referir a artistas que venceram as quatro principais premiações do entretenimento americano, o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony.

O britânico levou a estatueta pelo show Elton John: Farewell from Dodger Stadium, transmitido pelo Disney+, prêmio que lhe garantiu a letra que faltava para completar a sigla: antes disso, John acumulava cinco Grammys, a maior premiação da música, duas estatuetas do Oscar, por canções compostas para O Rei Leão e Rocketman, e um Tony, pelo musical Aida.

Com o Emmy de Elton John, sobe para 19 o número de artistas que atingira o status de EGOT. São eles: Richard Rodgers, Helen Hayes, Rita Moreno, John Gielgud, Audrey Hepburn, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Mel Brooks, Mike Nichols, Whoopi Goldberg, Scott Rudin, Robert Lopez, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, John Legend, Alan Menken, Jennifer Hudson, Viola Davis e Elton John

