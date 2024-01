Emmy 2023: o agradecimento hilário de Jennifer Coolidge a (alguns) gays

A 75ª edição do Emmy premiou a americana Jennifer Coolidge como melhor atriz coadjuvante em série de comédia pelo trabalho exemplar em The White Lotus, na pele da divertida Tanya McQuoid. Em seu discurso de agradecimento, Coolidge brincou com a história da personagem, que virou meme com a frase “esses gays estão tentando me matar”: “quero agradecer a todos os gays malvados”, disse ela, arrancando risadas e aplausos da plateia.

#TheWhiteLotus star Jennifer Coolidge thanks "all the evil gays" during her acceptance speech for winning Supporting Actress in a Drama Series at the 75th #Emmys pic.twitter.com/nxTPEHUBCJ — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

Coolidge também aproveitou o discurso para agradecer ao criador da série, Mike White, e fez piada com o desfecho de Tanya. “Ele disse que eu estou definitivamente morta, e estou embarcando nisso”, disse ela antes de agradecer a outros membros da equipe e relembrar o início da carreira. “Eu tinha um pequeno sonho em uma pequena cidade e todos disseram que era impossível. Mas o sonho se realizou”.

