Emmy 2022: onde assistir aos vencedores da premiação no streaming

A 74ª edição do Emmy, maior premiação da televisão nos Estados Unidos, coroou (em uma cerimônia para lá de sem graça) seus grandes vencedores na noite desta segunda-feira, 12. Sem grandes surpresas, Succession e Ted Lasso ficaram com os maiores prêmios. Confira abaixo onde assistir aos ganhadores das principais categorias no streaming:

Succession

Vencedor nas categorias: melhor série dramática, melhor ator coadjuvante em drama (Mattew Macfadyen)

Onde: HBO Max

Ozark

Vencedor na categoria: melhor atriz coadjuvante em drama (Julia Garner)

Onde: Netflix

Round 6

Vencedor na categoria: melhor ator em série dramática (Lee Jung-jae)

Onde: Netflix

Abbot Elementary

Vencedor na categoria: melhor atriz coadjuvante em comédia (Sheryl Lee Ralph)

Onde: Star+

Dopesick

Vencedor na categoria: melhor ator em minissérie (Michael Keaton)

Onde: Star+

The White Lotus

Vencedor nas categorias: melhor minissérie, melhor ator coadjuvante em minissérie (Murray Bartlett) e melhor atriz coadjuvante (Jennifer Coolidge)

Onde: HBO Max

Ted Lasso

Vencedor nas categorias: melhor série de comédia, melhor ator coadjuvante em comédia (Brett Goldstein) e melhor ator em série de comédia (Jason Sudeikis)

Onde: Apple TV+

The Dropout

Vencedor na categoria: melhor ator em minissérie (Amanda Seyfried)

Onde: Star+

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

Vencedor na categoria: melhor programa de competição

Onde: Amazon Prime Video

Euphoria

Vencedor na categoria: melhor atriz em série de drama (Zendaya)

Onde: HBO Max

Hacks

Vencedor na categoria: melhor atriz em série de comédia (Jean Smart)

Onde: HBO Max