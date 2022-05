Disney+ abraça o DNA brasileiro na primeira série nacional da plataforma

Uma arma poderosa na dita guerra do streaming é a produção de tramas nacionais. Seguindo uma tradição dos estúdios Disney, que por aqui já lançaram séries e filmes, a plataforma Disney+ agora conta com sua primeira série de ficção nacional, Tudo Igual… SQN. Protagonizada pela ex-chiquitita Gabriela Saraivah e pela atriz e humorista Miá Mello, a série com dez episódios já disponíveis adiciona à tramas adolescentes da Disney um DNA tipicamente brasileiro, com ares de Malhação. Os dramas usuais da fase se mesclam a elementos nacionais, levando identificação ao espectador com detalhes cotidianos, como o cenário do skate carioca, os contrastes sociais do país e até encontros usuais depois da escola, na praia com os amigos. “Estamos no Brasil, e representamos nosso estilo de vida. Mas são temas universais, então é o retrato de uma geração”, explica Miá Mello. “É muito importante assistir a uma produção e se sentir representado nela. Se identificar com o que aqueles personagens passam”, comentou Gabriela em entrevista a VEJA.

A plataforma tem no forno outras quatro produções nacionais previstas para esse ano, que devem chegar no segunda semestre. O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu deve abraçar o DNA musical típico da empresa ao acompanhar um grupo de jovens aspirantes a cantores que veem no anúncio de um teste para uma importante companhia teatral a chance de mudarem de vida. Outra que também seguirá a tradição é Tá Tudo Certo, trama protagonizada por Ana Caetano, do duo Anavitória, e Pedro Calais, uma dupla de músicos que tenta conquistar sucesso na música paulistana. Também estão previstas para esse ano a ficção científica Mila no Multiverso, protagonizada por Malu Mader, e o game show Art Attack: Modo Desafio, inspirado no sucesso do Disney Channel, além da fantasia A Magia de Aruna, programada para 2023.

Ambientada no Rio de Janeiro, Tudo Igual… SQN, baseada no livro Na Porta ao Lado, da carioca Luiza Trigo, acompanha Carol, uma jovem órfã de pai que se vê ameaçada quando a mãe decide casar novamente, sendo forçada a se adaptar a uma vida que inclui um padastro e um irmão postiço implicante dentro de casa. Enquanto isso, seu grupo de amigas, no florescer da adolescência, navega pelas dores e delícias da fase, lidando com descobertas como sexualidade, novos amores, problemas com os pais e crises na amizade. Apesar de ser uma série voltada ao público jovem, a trama não se limita a eles: se embrenha também por dramas mais profundos, como o luto e a nem sempre fácil relação entre pais e filhos, oferecendo às famílias uma oportunidade de compartilhar o sofá da sala. Miá, por exemplo, assistiu à produção com a filha de 13 anos. “Sinto falta de consumir mais coisas sobre o olhar dos pais, e a série dá uma boa pincelada nisso, apesar de ser focada nos adolescentes”, analisa.

Confira o trailer: