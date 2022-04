5 séries do streaming que retratam a adolescência melhor que ‘Elite’

A quinta temporada de Elite chegou à Netflix revivendo discussões sobre os exageros apresentados na tela pela produção espanhola. A fórmula não é incomum em séries adolescentes: Gossip Girl e Euphoria, por exemplo, também mostram uma juventude intensa, regada a sexo e drogas. São temáticas que, de fato, refletem o limbo peculiar entre a infância e a vida adulta de boa parte dos jovens, e merecem serem discutidas – mas com mais profundidade e verossimilhança do que o hedonismo desenfreado de Elite oferece. Pensando nisso, VEJA listou cinco séries presentes no streaming que retratam tal fase da vida igualmente sem tabus, mas de maneira mais genuína e honesta. Confira:

Eu Nunca

A série acompanha Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), uma adolescente americana de ascendência indiana que, enquanto lida com o luto pela morte do pai, busca explorar as peculiaridades do ensino médio e conquistar certa popularidade. A temática da identidade e as agruras dos relacionamentos são centrais em Eu Nunca (2020), que é inspirada na juventude de sua criadora, a atriz e comediante Mindy Kaling. Com duas temporadas disponíveis e mais duas em produção, a série está na Netflix.

Generation

Apesar de uma vida curta com apenas uma temporada, Generation (2021) proporciona um retrato honesto de estudantes do ensino médio. Focada em um grupo de jovens LGBTQIA+ que residem em Orange County, na Califórnia, a série discute sexualidade, relacionamentos amorosos e as dificuldades de lidar com a família e florescer em uma comunidade marcada pelo conservadorismo. A produção é do diretor e roteirista Daniel Barnz e sua filha Zelda Barnz, que sentia falta de melhores representações da juventude queer nas telas — e escreveu a série ainda em sua adolescência. Disponível na HBO Max.

On My Block

Continua após a publicidade

Em Freeridge, um subúrbio de Los Angeles, quatro jovens enfrentam as dificuldades de crescer em um cenário externo conturbado. On My Block (2018) retrata drogas, sexo e violência com a naturalidade e a seriedade que pedem, e o humor da série carrega críticas sociais relevantes, sem que momentos típicos da adolescência sejam esquecidos. Um dos acertos da produção é o time de protagonistas composto apenas por atores não-brancos, um diferencial dentre as produções americanas para jovens. Com quatro temporadas, está disponível na Netflix.

We Are Who We Are

Dirigida pelo italiano Luca Guadagnino, We Are Who We Are (2020) mostra a vida de dois adolescentes americanos, Fraser Wilson (Jack Dylan Grazer) e Caitlin Harper (Jordan Kristine Seamon), que vivem em uma base militar na Itália. Nesse cenário peculiar, os jovens vão experimentar passagens típicas da faixa etária, construir amizades, amores, e superar dramas corriqueiros. Na minissérie de oito episódios, as angústias das personagens são acompanhadas por uma fotografia excepcional. A brasileira Alice Braga integra o elenco como uma das mães de Fraser. Disponível na HBO Max.

Young Royals

Produção sueca, Young Royals (2021) apresenta o príncipe Wilhelm (Edvin Ryding) em sua jornada de autodescoberta no internato Hillerska. Longe das obrigações reais, o jovem almeja a liberdade e independência de seguir seu coração, conforme se aproxima de Simon Eriksson (Omar Rudberg), em um retrato sensível e genuíno do primeiro amor. Mas um acontecimento inesperado transforma Wilhelm no próximo na linha de sucessão ao trono, e a força do destino se impõe sobre seus sonhos. Disponível na Netflix, a segunda temporada do drama está programada para estrear ainda em 2022.