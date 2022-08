Dia dos Pais: 5 séries excelentes para maratonar em família

Na era do streaming, assistir séries em conjunto virou prova de amor, e ver o próximo episódio sozinho pode ser considerado uma das piores formas de traição. Com tantas opções a uma tela e um sofá de distância, não é à toa que compartilhar maratonas se tornou um programa em família tão popular. O Dia dos Pais se aproxima e, por isso, VEJA separou cinco seriados ótimos para celebrar a data ao lado do pai – e da família inteira:

Cobra Kai

Onde: Netflix

Cobra Kai é daquelas produções que bebe da nostalgia para unir antigos fãs e novos admiradores: a série resgata a rivalidade entre os personagens dos filmes de Karatê Kid (1984), Daniel Larusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Falido, Lawrence reabre o centro de artes marciais que dá nome ao seriado para ensinar jovens socialmente inaptos a luta e a resiliência. Por sua vez, Daniel se sente desafiado e abre uma escola própria. Divertida e saudosa, mas dotada de frescor, Cobra Kai conquista do pai fã da saga aos filhos mais jovens.

Cavaleiro da Lua (Moon Knight)

Onde: Disney+

Para os fãs de super-heróis, mas que também adoram tramas com aprofundamento psicológico, Cavaleiro da Lua é ideal para uma maratona rápida. Interpretado por Oscar Isaac, o mercenário Marc Spector se encontra à beira da morte após um acidente e, levado para um templo egípcio, recebe uma segunda chance de Khonshu, o deus da lua. Em troca, deve oferecer seu corpo como hospedeiro de outras personalidades, passando a sofrer de distúrbio de identidade dissociativa. Dirigida pelo egípcio Mohamed Diab e com Ethan Hawke no elenco, a série é uma das apostas mais sombrias e densas da Marvel, e traz ainda um quê de discussão filosófica.

Seinfeld

Onde: Netflix

Os pais de humor ácido vão se divertir (ou já se divertiram e podem se divertir de novo) com Seinfeld, a comédia “sobre nada”, um marco das sitcoms dos anos 1990. Ao longo de 9 temporadas, a série narra as desventuras cotidianas de Jerry Seinfeld, um humorista de stand-up vivendo em Nova York, e de seus amigos: George (Jason Alexander), Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards). Aqui, tudo e nada são motivos para piada, e é no contraste entre as personalidades de cada um que a série encontra seu ouro. Leve e dinâmica, a produção é perfeita para relaxar sem compromisso.

Ted Lasso

Onde: Apple TV+

Ted Lasso é uma ótima pedida para quem gosta ou não de esportes — porém, os fãs de futebol terão um sabor a mais ao longo da trama. Com duas temporadas curtas até o momento, a série acompanha os desafios enfrentados por um técnico de futebol americano do interior do Kansas, contratado para comandar um time de futebol na Inglaterra. Os choques culturais e a inexperiência de Ted (Jason Sudeikis) com o esporte vão sendo superados pouco a pouco, enquanto a equipe do AFC Richmond – e, por que não, os espectadores – são cativados pelo novo treinador. As ótimas atuações e o humor afiado são a cereja no topo do bolo.

Família Soprano (The Sopranos)

Onde: HBO Max

Considerada um clássico da televisão americana, The Sopranos não faturou 21 prêmios Emmy à toa. Ao longo de seis temporadas, o drama acompanha a vida de Tony Soprano (James Gandolfini), um chefe da máfia, e de sua família, formada pela esposa e dois filhos. A história começa quando o patriarca busca ajuda profissional para tratar seus ataques de pânico, consultando-se com a Dra. Jennifer Melfi (Lorraine Bracco). Apoiada no tripé crime, família e psicologia, a série desconstrói o esterótipo glamouroso retratado nos célebres filmes sobre máfias – e mostra o valor da autodescoberta.