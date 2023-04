De Ibrahimović a Grealish: os jogadores reais que inspiram ‘Ted Lasso’

Maior sucesso da Apple TV+, a série Ted Lasso está com sua terceira temporada em curso (um novo episódio sai nesta quarta-feira, 12) e um personagem novo chama bastante atenção dentro e fora do campo: Zava, personagem interpretado por Maximilian Osinski. Excêntrico e um exímio jogador de futebol, o atleta está levantando a moral do AFC Richmond na Premier League fictícia, porém, ele nada mais é do que uma sátira de Zlatan Ibrahimović, sueco de ascendência bósnia e croata que atua como centroavante e é considerado o maior jogador sueco da história do futebol. Com um ego gigantesco e talento inquestionável, o europeu tem até seu estilo de corte de cabelo copiado por Zava: coque com as laterais raspadas. Outros ícones de Ted Lasso também são inspirados em pessoas reais. Confira a lista:

Ted Lasso

Interpretado por Jason Sudeikis, Ted Lasso é inspirado em uma conjunção de figuras: o pai do ator, Dan Sudeikis, um treinador de basquete do colégio e dirigentes que de fato atuam na Premier League, Jürgen Klopp e Pep Guardiola.

Roy Kent

Vivido por Brett Goldstein, Roy Kent é uma alusão quase literal de Roy Keane, irlandês que foi jogador e capitão do Manchester United. Seu comportamento agressivo e grosseiro eram suas marcas registradas, assim como Kent. Na Copa do Mundo de 2022, o ex-jogador criticou a seleção brasileira por fazer “dancinhas” em comemoração a gols. Em 2001, durante partida do Manchester contra o Leeds United –time de Keane na época, o irlandês deu uma entrada violenta em Alf Ing Håland (pai de Erling Haaland) com a sola da chuteira, bem no joelho. Por causa da lesão, o norueguês teve que se aposentar dois anos antes do previsto. Na série, Roy Kent foi quem se aposentou após lesionar o próprio joelho em campo.

I love that Roy Keane is living out his best Roy Kent commentary life. (Or maybe Roy Kent was Roy Keane all along?) https://t.co/n0RAUQPwVE pic.twitter.com/1cvYpPd7lI — Andrew Bucholtz (@AndrewBucholtz) November 25, 2022

Jamie Tartt

Um dos atacantes do Richmond, Jamie Tarrt (Phil Dunster) é inspirado em Jack Grealish, estrela atual do Manchester City. Jovem e talentoso, ele também esbanja arrogância juvenil, não se dá bem com sua equipe (no início) e se vê como a grande estrela do clube. Até a tiara no cabelo é uma cópia descarada do jogador, mas o personagem também ostenta traços de Cristiano Ronaldo e David Beckham.

Continua após a publicidade

Jamie Tartt = Jack Grealish #TedLasso pic.twitter.com/0pb6996WlQ — Juan Pablo Meneses Gómez (@MenesesJuan) April 10, 2023

Zava

Com o nome iniciado com a letra “z” assim como Zlatan, é a paródia mais direta. Além da aparência quase idêntica, o personagem também vive trocando de clubes. Ibrahimović já passou por Manchester United, Barcelona e Internazionale. Éric Cantona, ex-atleta francês que agora atua como ator, diretor de futebol, treinador de futebol de areia também serviu de inspiração para Zava.

Amando o fato de que o Zava, novo personagem de Ted Lasso, é simplesmente uma versão fictícia do Ibrahimovic pic.twitter.com/AF7dKnqjTY — Bit Fut | Twitch: Biteira (@BitFut) March 31, 2023

Dani Rojas

De um otimismo incurável, Dani Rojas é, de longe, o mais carismático da série. Curiosamente, o ator que o interpreta, Cristo Fernández, é o único que realmente jogou futebol de verdade. Fernández vestiu a camisa do Estudiantes Tecos Club durante a adolescência, até uma lesão no joelho o aposentar precocemente. Por sorte, decidiu atuar. Rojas, por sua vez, tem nuances de Javier Hernández, atacante conhecido como Chicharito.