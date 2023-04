Como a TV tradicional derrubou a maior revolução criada pela Netflix

Em 2013, a Netflix lançou sua primeira série original: o drama político House of Cards. Para além de ser a primeira plataforma de streaming a produzir um conteúdo próprio, hoje regra em todos os serviços do tipo, a Netflix possibilitou uma nova forma de consumir séries: a famigerada maratona. Ao disponibilizar todos os capítulos de uma só vez, a empresa liberou de vez as séries da grade televisiva, com horário e dia certo para novos episódios, e abraçou os fãs mais ansiosos e sem paciência para esperar uma semana pelos próximos acontecimentos.

Curiosamente, agora, dez anos depois, o modelo da maratona instaurado pela Netflix vem revelando suas falhas, sendo a principal delas a dificuldade de engajar. É o que provam algumas séries bem populares em andamento em outros canais, daqueles que ainda apostam no antigo formato da TV tradicional com episódios semanais. Caso do hit Succession, da HBO, e Yellowjackets, do canal a cabo americano Showtime – no Brasil, a série é exibida pela Paramount+. Até a plataforma novata Apple TV+ abraçou o ritmo da velha TV: suas séries são todas com episódios semanais, entre elas a popular comédia Ted Lasso.

Pode parecer uma bobagem, mas não é. A forma como o conteúdo é consumido afeta o modo como os fãs lidam com aquele título, causando conexão entre as pessoas – já que todos estão no mesmo episódio, e não esperando o amigo que ainda não terminou a maratona –, ainda provoca burburinho nas redes sociais em horários e dias específicos, e cria uma fidelidade entre espectador e canal, que obrigatoriamente dura mais do que um fim de semana ininterrupto diante da TV. Não à toa, a própria Netflix vem dividindo em partes alguns de seus títulos, como Stranger Things – a última temporada da série foi lançada em diferentes volumes. A plataforma, porém, ainda merece muitos pontos: graças à revolução iniciada por ela, hoje é possível, após a exibição semanal do episódio de todas as séries citadas acima, rever no streaming o que já passou e até assistir de novo quando bate aquela saudade – quem já reviu a finada Game of Thrones sabe bem do que se trata.