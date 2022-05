Com morte de Madeleine, ‘Pantanal’ perde melhor ‘chata da novela’

Como na primeira versão, Madeleine (Karine Teles) morreu também no remake de Pantanal. Nas cenas da novela exibidas no sábado, 21, a personagem embarca em um avião sem volta na tentativa de se acertar com José Leôncio (Marcos Palmeira), após ter descoberto a traição de Irma (Camila Morgado) com seu marido. Autor da adaptação, Bruno Luperi decidiu seguir à risca o roteiro do avô Benedito Ruy Barbosa, escritor do original, o que é uma pena. A saída da personagem insuportável e da atriz da história é uma grande perda para o enredo e para o elenco.

Na Pantanal da extinta TV Manchete, de 1990, Madeleine era interpretada por Ítala Nandi, que havia pedido para deixar o papel para rodar um filme que conflitaria com a agenda de gravações do folhetim. A solução encontrada por Barbosa foi matar a personagem, que também subiu em uma aeronave que caía em um lago de piranhas. O destino da mimada na Globo foi o mesmo.

Luperi poderia ter reescrito a história da filha de Mariana (Selma Egrei), mas preferiu ser fiel ao roteiro original. É inegável notar que a patricinha teria muito mais a acrescentar ao enredo viva do que morta. Poderíamos ver um embate entre Madeleine, Irma e José Leôncio — e até mesmo com Filó (Dira Paes); seria interessante uma possível redenção da blogueira reconhecendo os erros e pedindo desculpas; talvez um envolvimento da personagem com algum peão do Pantanal — para deixar o protagonista maluco de ciúme; perdemos ainda a chance de ver Juma (Alanis Guillen) ensinando a mãe de Jove (Jesuíta Barbosa) a se transformar em onça também. Diversas possibilidades que não serão concretizadas.

Versátil, Karine Teles é uma das atrizes mais interessantes dessa geração. Prova disso foi sua habilidade para interpretar uma ricaça completamente alheia à desigualdade social em Que Horas Ela Volta?, até uma mulher em situação de rua em Manhãs de Setembro (Amazon Prime Video). Em Pantanal, a atriz encarnou a personagem mais deliciosamente insuportável da história. Era fácil amar e odiar Madeleine graças ao trabalho de Karine, que incorporou como poucas a mistura da loira bonita e sem noção que adora um chilique.

Antes de ir atrás de José Leôncio, a influenciadora finalmente viu sua irmã admitir a paixão reprimida pelo fazendeiro e que os dois dormiram juntos pelas costas dela. A cena da novela feita sob medida para as redes sociais, obviamente, viralizou, como uma das mais dramáticas até o momento. Com a revelação, Karine e Camila entregaram um dos maiores embates esperados pelos telespectadores, tipo de confronto necessário para uma boa novela. Madeleine fará falta. Que descanse em paz.