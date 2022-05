Globo faz de ‘Pantanal’ novela sob medida para viralizar no Twitter

No ar após mais de trinta anos da exibição original na extinta Manchete, o remake de Pantanal foi feito sob medida pela Globo para viralizar no Twitter em 2022. Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a trama ambientada no Centro-Oeste do Brasil vem sendo atualizada por Bruno Luperi, neto de Barbosa, no horário nobre da TV brasileira.

Com grande investimento da emissora em viagens, equipamentos de última geração e em divulgação, o autor da versão atual não economiza nos artifícios para conquistar o público. O resultado positivo vem se refletindo na audiência, já que a atual novela das 9 levantou os números do ibope da faixa em comparação com a antecessora, Um Lugar ao Sol. Com nove semanas no ar, Pantanal tem uma média de 28 pontos, enquanto no mesmo período a trama de Lícia Manzo registrou apenas 22.

Mas o que vem se destacando como atrativo, e se mostrando essencial para o sucesso do remake é a capacidade da história em virar piadas que repercutem nas redes sociais – os “memes”. O fator viral pode não ter sido o principal objetivo da produção da Globo, já que o foco de uma novela é retorno comercial sempre, e é da audiência e da publicidade que ele se nutre. Mas é difícil acreditar que ninguém tenha percebido o potencial de frases satíricas como “não fala nada, Muda!”, disparada por Juma (Alanis Guillen) à personagem interpretada por Bella Campos, que fingia não conseguir falar. Ao se converter em memes, esses bordões ampliam o engajamento do espectador com a trama.

Se na primeira versão o Jove de Marcos Winter causava dúvidas sobre sua sexualidade na imaginação de José Leôncio (Cláudio Marzo), na atual o personagem vivido por Jesuíta Barbosa escancara sua fluidez como um jovem liberto das amarras do machismo e do estereótipo de másculo – com muito prazer, inclusive. É o típico personagem para “quebrar o tabu” e fazer as redes sociais ficarem em polvorosa com o galã “esquerdomacho”.

Para além dos fatores “memiáticos”, Pantanal desperta a curiosidade de um público que já tinha perdido o gosto de ver novela. As paisagens naturais belíssimas são deixadas em segundo plano para dar lugar a atuações fortes, como a de Juliana Paes na pela de Maria Marruá na primeira fase, e surpreendentes, como a da quase novata Alanis como Juma.

A expectativa da Globo é que a trama se encaminhe para quebrar seus próprios recordes de audiência conforme o enredo ganha novas camadas. Consiga esse feito ou não, o fato é que Pantanal já demarca uma nova era na relação do público com a televisão aberta. Foi-se o tempo em que os folhetins batiam mais de 40 pontos, é verdade. Mas atualmente a Globo não compete mais com Record e SBT apenas, e sim com um universo inteiro de possibilidades abertas pela explosão do streaming. Que uma boa parcela do público agora acompanhe novela pela internet e faça questão de comentá-la no Twitter, é a prova de que Pantanal aos poucos vai passando sua boiada em direção a um novo tempo na TV.

