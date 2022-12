Após heróis da DC, ‘Game of Thrones’ é a nova vítima da crise da Warner

O escritor George R.R. Martin afirmou em seu blog que o futuro das séries derivadas de Game of Thrones está incerto. Segundo ele, alguns projetos em desenvolvimento pela HBO foram engavetados e outros estão em ativos, mas sem um horizonte para entrar em produção.

“Alguns títulos estão se movimentando mais rápido que outros. Nenhum recebeu aprovação para produção ainda, mas estamos esperançosos. Alguns foram engavetados, mas não diria que estão mortos. Todas as mudanças na HBO Max nos afetaram”, escreveu Martin. Mesmo entre incertezas, a grife Game of Thrones provou seu valor este ano: seu primeiro derivado, A Casa do Dragão, alcançou uma audiência estrondosa para a HBO. Seis projetos do mesmo universo chegaram a ser anunciados pelo canal, entre eles uma série especial sobre Jon Snow.

A HBO é uma das marcas que integram a WarnerMedia, que foi adquirida pela Discovery em abril e rebatizada de Warner Bros. Discovery. A nova direção instaurou uma política de cortes e reorganização das principais marcas. Uma das mais afetadas até o momento foi a DC Films, responsável pelos longas dos super-heróis Batman, Superman, Mulher-Maravilha, entre outros da DC Comics. Na plataforma de streaming HBO MAX, séries, como Love Life e Minx, foram canceladas, e outros títulos acabaram retirados do catálogo, caso de Westworld.