As dicas do intérprete de Jon Snow sobre série focada no herói de ‘GoT’

O final de Game of Thrones não agradou os fãs, mas o sucesso da série abriu portas para que tramas derivadas surgissem. Entre as apostas da HBO está um spin-off focado em Jon Snow, que encerrou sua participação na saga de maneira dramática. Questionado sobre a nova produção neste final de semana, Kit Harington não revelou detalhes, mas deu dicas do que podemos esperar. “Pela forma como deixamos no final da série, há uma sensação… queremos um pequeno sinal de que as coisas estão bem. Mas ele não está bem”, declarou durante a convenção de Game of Thrones em Los Angeles.

Durante o evento, Harington relembrou o desfecho de Snow na trama de Martin, quando ele é enviado para a prisão e tem de aceitar o fim iminente, mas a morte não chega. “No final da série, quando o vemos naquela cela, ele está se preparando para ser decapitado, e ele quer ser. Ele está acabado. O fato de ele ir para a Muralha é seu maior presente e também sua maior maldição”, opinou ele, citando os traumas com os quais Snow terá que lidar. “Ele volta para aquele lugar cheio de histórias e precisa viver sua vida pensando em como matou Dany, em Ygritte morrendo em seus braços, em como ele enforcou Olly. Isso é interessante”.

Em junho, George R.R. Martin confirmou em seu blog que há uma série focada em Jon Snow sendo desenvolvida, e que a ideia da trama veio de Kit Harington. O autor, porém, não deu detalhes sobre a equipe por trás da produção e alertou que a série, assim como outras produções, ainda não receberam o sinal verde definitivo. Na imprensa internacional, havia uma expectativa de que a confirmação e detalhes sobre a produção viriam durante a convenção deste final de semana, depois que o canal compartilhou no YouTube um vídeo relembrando a jornada de Jon Snow. Os comentários de Harington, no entanto, dão o tom do que vem por aí.