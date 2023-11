Ana Hickmann sofre 1ª derrota na Justiça contra ex-marido

A apresentadora Ana Hickmann encarou nesta semana sua primeira derrota dentro da dura burocracia vivida por mulheres vítimas de violência doméstica. Na terça-feira, 28, o juizado da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itu negou o pedido da apresentadora de seguir com o divórcio de seu ex-marido, Alexandre Correa, através da lei Maria da Penha. A legislação voltada para a proteção de mulheres agredidas pelos parceiros acelera o processo de separação comparada ao sistema comum tocado pela Justiça.

Nas redes sociais, Ana compartilhou um texto em tom de desabafo. “Deus não permite que as coisas aconteçam para bagunçar a nossa vida (…) Tenha paciência, todo processo exige tempo. Deus vai agir no momento certo”, diz trecho da publicação. A VEJA, a assessoria da apresentadora afirmou: “Ana Hickmann já prestou os seus esclarecimentos e confia na condução do caso pela Justiça”.

Entenda o caso

Na tarde de sábado, 11 de novembro, Ana Hickmann fez um boletim de ocorrência (BO) contra o marido, o empresário Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica. O caso foi registrado na delegacia da cidade de Itu, em São Paulo, onde o casal vive em um condomínio de luxo. Após a agressão, ela chamou a Polícia Militar, por volta das 15h30, que foi até o local e, depois, a acompanhou até à delegacia. A apresentadora da RecordTV também procurou atendimento médico em um hospital da cidade e precisou pôr uma tipoia em um dos braços.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Hickmann contou à polícia que foi agredida e ameaçada pelo marido, com quem está casada desde 1998. A discussão, segundo o relato, começou na cozinha da residência, na presença do filho do casal, de 10 anos, e de alguns funcionários. Com a briga, o menino, assustado, saiu daquele ambiente. Nas informações contidas no BO, Alexandre teria pressionado a apresentadora contra a parede e chegado a agredir com cabeçadas – o que ele negou em suas redes sociais.

Continua após a publicidade

Ana obteve medida protetiva contra o ex, agora proibido de se aproximar a 500 metros dela. Na segunda-feira, 27, Correa entrou com um processo pedindo para ter direito a visitar o filho. No domingo, 26, Ana concedeu sua primeira entrevista ao programa Domingo Espetacular, no qual destrinchou o histórico da conturbada relação com o ex-marido.