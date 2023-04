Além de Shakira e Piqué: os casais que tiveram brigas bizarras por bens

Em meio a um divórcio conturbado e noticiado frequentemente com Gerard Piqué, Shakira chamou atenção mais uma vez ao retirar uma árvore, com ajuda de um guindaste, do quintal da mansão que dividia com o ex-jogador espanhol em Barcela. O motivo para o “resgate” é afetivo: segundo jornais da Espanha, a colombiana havia plantado a árvore em Ceros de Díos, no Líbano, local onde sua avó paterna nascera, e depois replantando em sua casa. Por causa do valor sentimental, a cantora decidiu mover o cedro da Espanha para Miami — onde ela vai morar com os filhos, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, frutos do casamento com Piqué. O ex-atleta permanecerá em terras espanholas. Outros casais de famosos também tiveram divórcios turbulentos, envolvendo disputa por bens e filhos.

Angelina Jolie e Brad Pitt

Um dos casais mais populares dos anos 2000, Angelina Jolie e Brad Pitt se separaram em 2016 e brigaram feio por causa da vinícola Château Miraval, na França, propriedade que os dois comparam juntos. Após o divórcio oficializado em 2019, a atriz vendeu sua parte do vinhedo sem comunicar o ex-marido para a Tenute del Mondo, divisão de bebidas da empresa Stoli Group, marca controlada pelo oligarca russo Yuri Shefler. O astro ficou frustrado por sentir que deveria ter sido comunicado para poder ter a preferência da compra da parte de Angelina, o que era de seu interesse. O terreno foi comprado em 2008 por 28,4 milhões de dólares e conta com, além do vinhedo, com uma mansão 35 aposentos, capela, fontes e aquedutos. Angelina e Pitt se casaram no local, em 2014. Por causa da venda, o astro de Hollywood alega que não consegue mais usar propriedade como casa particular.

Ashton Kutcher e Demi Moore

Casados entre 2005 e 2011, Demi Moore e Ashton Kutcher não tiveram filhos — apesar de inúmeras tentativas –, mas brigaram pelo bom e velho dinheiro após a separação. Os astros fizeram muitos filmes e séries enquanto estavam juntos, e a atriz, mesmo sendo milionária, quis parte da fortuna do ex. Após “longas” negociações sobre o acordo financeiro, os dois fecharam um acordo aceitável para todos.

Antonio Banderas e Melanie Griffith

Em 6 de junho de 2014, Antonio Banderas e Melanie Griffith anunciaram o divórcio após 18 anos de casamento, e a atriz ameaçou exigir na justiça a custódia de três cachorros. O então casal havia adotado os bichos de estimação poucos meses antes da separação, e para a atriz eles significavam “o mundo” para ela. Depois, entretanto, os dois resolveram a questão amigavelmente.

Zezé Di Camargo e Zilu Godoi

Casado com a mãe de seus três filhos por 30 anos, Zezé Di Camargo fez questão de ficar com os dois cachorros da raça Lulu da Pomerânea no divórcio. Em 2014, quatro anos após a separação conturbada, os dois mascotes do casal acabaram ficando com o sertanejo, na mansão onde vivia a família em São Paulo.